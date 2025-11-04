Vorteilswelt
Auch „Arnie“ trauert

Während Match: Coach bricht zusammen und stirbt

Fußball International
04.11.2025 07:13
Die Partie wurde abgebrochen – der Schock sitzt tief.
Die Partie wurde abgebrochen – der Schock sitzt tief.(Bild: GEPA)

Tragödie während eines Spiels in der serbischen Fußball-Super-Liga. Der Trainer von Radnicki, Mladen Zizovic, bricht während des Spiels gegen Mladost Lucani zusammen und stirbt kurze Zeit später. Die Partie wurde abgebrochen – der Schock sitzt tief. 

Am Montagabend kommt es zur Tragödie! Radnicki-Trainer Zizovic bricht während des Matches plötzlich zusammen. Sofort beginnt der Kampf um sein Leben. Das Spiel geht unterdessen weiter. 

Doch alle Rettungsmaßnahmen sind schließlich vergebens – der 44-Jährige verstirbt noch am Weg ins Krankenhaus. Die Todesnachricht erreicht das Stadion kurz vor der Halbzeit. Die Partie wird schließlich abgebrochen, der Schock sitzt tief.

Auch Arnautovic reagiert
„Mit großer Trauer teilen wir Ihnen mit, dass Mladen Žižović (44), Trainer von Radnički 1923, uns verlassen hat. Er erlitt während des Spiels in Lučani zwischen Mladost und Radnički in der 22. Minute einen Herzinfarkt. Eine große Tragödie und ein unermesslicher Verlust für den serbischen und regionalen Fußball“, teilt die Super Liga in einem Statement mit. 

Auch Marko Arnautovic zeigt sich geschockt von der Tragödie.
Auch Marko Arnautovic zeigt sich geschockt von der Tragödie.(Bild: Screenshot/Instagram_m.arnautovic7)

Zizovic war erst seit zehn Tagen Trainer des Liga-Konkurrenten von ÖFB-Legionär Marko Arnautovic. Auch der Österreicher in Diensten von Roter Stern Belgrad hat auf die Tragödie reagiert und eine Instagram-Story in Gedenken an den Trainer gepostet. 

