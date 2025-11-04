Während Match: Coach bricht zusammen und stirbt

Auch Arnautovic reagiert

„Mit großer Trauer teilen wir Ihnen mit, dass Mladen Žižović (44), Trainer von Radnički 1923, uns verlassen hat. Er erlitt während des Spiels in Lučani zwischen Mladost und Radnički in der 22. Minute einen Herzinfarkt. Eine große Tragödie und ein unermesslicher Verlust für den serbischen und regionalen Fußball“, teilt die Super Liga in einem Statement mit.