Skisprung-Ikone muss um Weltcup-Platz zittern

Ikone kämpft gegen Juwel

„Es ist brutal eng. Eine solche Breite im Team hatten wir noch nie. Deshalb lassen wir uns noch etwas Zeit“, erklärt Trainer Martin Künzle gegenüber „Blick“. Denn eigentlich hätte der Kader bereits feststehen sollen. Ammann, der in seine 29. Weltcup-Saison geht, hat im Sommer mit einigen starken Leistungen aufgezeigt und darf sich deshalb berechtigte Hoffnungen machen.