Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Olympia in Gefahr

Skisprung-Ikone muss um Weltcup-Platz zittern

Ski Nordisch
04.11.2025 06:37
Kann Simon Ammann sich den Traum von einer weiteren Olympia-Teilnahme erfüllen?
Kann Simon Ammann sich den Traum von einer weiteren Olympia-Teilnahme erfüllen?(Bild: GEPA)

Kurz vor dem Auftakt in die Olympia-Saison muss Skisprung-Ikone Simon Ammann noch um einen Platz im Weltcup zittern. Die Schweizer Trainer tun sich mit einer Entscheidung schwer – denn neben dem Routinier drängen sich gleich mehrere junge Nachwuchshoffnungen auf. Der große Traum von den Winterspielen gerät für den zweifachen Doppel-Olympiasieger in Gefahr! 

0 Kommentare

Wie man Olympia-Gold holt, braucht man Ammann jedenfalls nicht erklären. Sowohl 2002 in Salt Lake City, als auch 2010 in Vancouver kürte sich der Schweizer zum Doppel-Olympiasieger. Eine Leistung, mit der sich der heute 44-Jährige seinen Platz in den Skisprung-Geschichtsbüchern gesichert hat. 

Doch der Routinier will den Zauber der Winterspiele ein weiteres Mal erleben und kämpft deshalb verbissen um seine Chance. Doch die erste Hürde ist die Qualifikation für den Schweizer Weltcup-Kader. Hinter Leader Gregor Deschwanden, der als einziger einen Platz sicher hat, kämpfen sieben Athleten um die verbliebenen vier Weltcup-Plätze.

Ikone kämpft gegen Juwel
„Es ist brutal eng. Eine solche Breite im Team hatten wir noch nie. Deshalb lassen wir uns noch etwas Zeit“, erklärt Trainer Martin Künzle gegenüber „Blick“. Denn eigentlich hätte der Kader bereits feststehen sollen. Ammann, der in seine 29. Weltcup-Saison geht, hat im Sommer mit einigen starken Leistungen aufgezeigt und darf sich deshalb berechtigte Hoffnungen machen.

Lesen Sie auch:
Simon Ammann bekommt weiterhin keinen Platz im Weltcup-Kader der Schweiz. 
Im Training klappt‘s
„Wird schwierig!“ Demütigung für Skisprung-Legende
20.01.2025
Schweizer ganz offen
Simon Ammann offenbart: „Mir wurde alles zu viel“
19.11.2024

Allerdings gibt es eine Reihe junger Talente, die im Weltcup ihren nächsten Schritt machen könnten. Vor allem der 20-jährige Juri Kesseli gilt dabei als Versprechen für die Zukunft. Schon Ende der vergangenen Saison musste Ammann für seine jüngeren Konkurrenten Platz machen. 

„Simon hat große Fortschritte gemacht“, erhielt der Routinier aber zuletzt Lob vom Trainer. Bis Ende dieser Woche hat er nun im Trainingslager noch Zeit, um seinen Weltcup-Platz zu sichern. Der Auftakt in die Olympia-Saison erfolgt am 21. November in Lillehammer. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
147.062 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
123.165 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
122.626 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Mehr Ski Nordisch
Auch Olympia in Gefahr
Skisprung-Ikone muss um Weltcup-Platz zittern
Biathlon
„Für diese Jahreszeit ist das echter Luxus“
„Kreis schließt sich“
Deutscher Bundestrainer kündigt Rücktritt an
Jagt Olympia-Medaille
Vermeulen scherzt: „Da geht mein Herz richtig auf“
Megaprojekt
So könnten Winterspiele in Salzburg aussehen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf