Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Reform im Strafvollzug

Warum bald mehr Häftlinge zu Hause „sitzen“

Steiermark
01.09.2025 17:00
In der Justizanstalt Graz-Jakomini sitzen fast 500 Häftlinge. Einige davon könnten nun für eine ...
In der Justizanstalt Graz-Jakomini sitzen fast 500 Häftlinge. Einige davon könnten nun für eine Fußfessel infrage kommen.(Bild: Jauschowetz Christian)

Durch eine Änderung im österreichischen Strafvollzug haben seit 1. September deutlich mehr Häftlinge die Chance auf eine elektronische Fußfessel. Experten begrüßen den Schritt. Was das für die Steiermark bedeutet.

0 Kommentare

In der Steiermark verbüßen derzeit 57 verurteilte Straftäter ihre Haft in den eigenen vier Wänden statt in einem Gefängnis – allerdings mit einer streng überwachten elektronischen Fußfessel. Diese Zahl wird durch eine Reform des Strafvollzugsgesetzes künftig steigen. Seit 1. September ist es möglich, den sogenannten elektronisch überwachten Hausarrest ab einer Reststrafe von zwei Jahren zu beantragen; bisher lag die Grenze bei einem Jahr. 

Gewalt- und Sexualstraftäter ausgeschlossen
Der aktuell wohl prominenteste österreichische Häftling, der davon profitieren könnte, ist Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Er soll bereits einen Antrag gestellt haben. Täter, die wegen schweren Gewalt- und Sexualdelikten verurteilt wurden, bleiben vom System Fußfessel weiterhin ausgeschlossen.

Hintergrund der Reform, die unter anderem auch eine Ausweitung bedingter Entlassungen umfasst, ist einerseits der Sparkurs der Bundesregierung – der Hausarrest kommt dem Staat deutlich günstiger. Zudem sollen die in der Regel ohnehin überbelegten Gefängnisse entlastet werden. Man sieht darin aber auch einen Beitrag zur besseren Resozialisierung.

Lesen Sie auch:
Die Fußfessel ist billiger als Haft. Der elektronische Hausarrest soll wegen der Budgetmisere ...
Blaue Forderung
FPÖ für Fußfessel – aber mit einer großen Ausnahme
31.05.2025
Wegen Sparplänen
Neues Gesetz wird Grassers Haft massiv verkürzen
13.05.2025

Arbeit und feste Bleibe sind Voraussetzung
Das bestätigt auch Susanne Pekler, Leiterin des für Bewährungshilfe zuständigen Vereins Neustart in der Steiermark: „Wir begrüßen den Schritt, weil ja sehr genau überprüft wird, wer für diese Vollzugsform geeignet ist.“ Neustart betreut und begleitet seit Jahren Straftäter mit Fußfessel. Die Maßnahme habe sich im Sinne der Resozialisierung sehr gut bewährt. „Die Leute müssen während des Hausarrests einer geregelten Arbeit nachgehen, verlieren die Wohnung nicht und können etwa auch Kinderbetreuungspflichten übernehmen“, erklärt Pekler die Vorteile, betont aber auch: „Es verlangt auch viel Verantwortung und Konsequenz. Man ist ein Stück weit sein eigener Kerkermeister.“

Zitat Icon

Es verlangt auch viel Verantwortung und Konsequenz. Man ist ein Stück weit sein eigener Kerkermeister.

Susanne Pekler, Leiterin Verein Neustart Steiermark

Bild: Jauschowetz Christian

Kein Feierabend-Bier erlaubt
Wer eine Fußfessel genehmigt bekommt, entscheidet die Leitung der jeweiligen Justizanstalt. Es gibt strenge Kriterien, die Wohnung verlassen dürfen Betroffene in der Regel nur für die Arbeit und sie werden per GPS-Sender rund um die Uhr elektronisch überwacht. Zudem müssen alle im selben Haushalt lebenden Personen zustimmen. Auch stichprobenartige Alko-Tests – vor laufender Kamera – können bei der in der Wohnung installierten Kontrollstation durchgeführt werden. Schon bei leichten Verstößen kann die Fußfessel sofort entzogen werden und es heißt wieder zurück hinter Gitter. Fußfessel-Träger müssen mit dem Verein Neustart zusammenarbeiten und werden von deren Sozialarbeitern betreut und beratend begleitet.

Fakten

Mit Stand Ende August sitzen in den drei steirischen Justizanstalten (inklusive Außenstellen) 1185 Strafgefangene ein. 495 in der JA Graz-Jakomini, 449 in Graz-Karlau und 241 in Leoben. Zusätzlich befinden sich 57 Personen im elektronisch überwachten Hausarrest. Im Jahr 2020 haben österreichweit 89 Prozent der Straffälligen mit Fußfessel den überwachten Hausarrest positiv abgeschlossen.

Seitens Justizministerium heißt es, man erwartet sich durch die Gesetzesänderung österreichweit pro Jahr mindestens 150 Personen zusätzlich, die eine Fußfessel bewilligt bekommen. Es könne auch mehr werden. 

Porträt von Hannes Baumgartner
Hannes Baumgartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
189.095 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
180.296 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
121.248 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2394 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1572 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1201 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf