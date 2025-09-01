Warum bald mehr Häftlinge zu Hause „sitzen“

In der Steiermark verbüßen derzeit 57 verurteilte Straftäter ihre Haft in den eigenen vier Wänden statt in einem Gefängnis – allerdings mit einer streng überwachten elektronischen Fußfessel. Diese Zahl wird durch eine Reform des Strafvollzugsgesetzes künftig steigen. Seit 1. September ist es möglich, den sogenannten elektronisch überwachten Hausarrest ab einer Reststrafe von zwei Jahren zu beantragen; bisher lag die Grenze bei einem Jahr.

Gewalt- und Sexualstraftäter ausgeschlossen

Der aktuell wohl prominenteste österreichische Häftling, der davon profitieren könnte, ist Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Er soll bereits einen Antrag gestellt haben. Täter, die wegen schweren Gewalt- und Sexualdelikten verurteilt wurden, bleiben vom System Fußfessel weiterhin ausgeschlossen.