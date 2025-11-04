Ist privates Geschäft mit der Politik vereinbar?

Zündstoff birgt die aktuelle politische Debatte in Pinkafeld. In der Sitzung des Gemeinderates vom Montag ging es um ein Projekt, in das unter anderem FPÖ-Klubobmann Hofer maßgeblich involviert sein soll. Konkret handelt es sich um die Umwidmung einer Liegenschaft für die Schaffung von Fertiggaragen, die Lager- und Abstellmöglichkeiten bieten sollen – Fotovoltaikanlagen auf den Dächern inbegriffen. Von einem zukunftsorientierten Projekt ist die Rede. Das Areal liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Hofers Wohnsitz.