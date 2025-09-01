Vorteilswelt
Bilanz Planquadrat

Drogenlenker wurde ohne Führerschein erwischt

Burgenland
01.09.2025 16:00
Bei den meisten Autofahrern war alles in Ordnung.
Bei den meisten Autofahrern war alles in Ordnung.(Bild: Christian Schulter)

Insgesamt 80 Polizisten waren am Wochenende bei einem landesweiten Planquadrat im Einsatz. Zwölf Alko- und Drogenlenker wurden gestoppt.

Die „Aktion scharf“ kurz vor Beginn des neuen Schuljahres war bereits im Vorfeld angekündigt worden. Von Nachmittag beginnend bis zwei Uhr früh standen die Beamten bei den landesweiten Kontrollen im Einsatz. Rund 750 Fahrzeuglenker wurden von den Polizisten angehalten. Bei den meisten Autofahrern gab es keinerlei Beanstandungen. Bei zehn Lenkern schlug der Alkomat allerdings an. Sieben von ihnen – darunter eine Frau – hatten sogar mehr als 0,8 Promille im Blut. Den höchsten Wert stellten die Beamten bei einem 59-jährigen Autofahrer fest, der in Neusiedl am See angehalten wurde – mit 2,28 Promille.

Falsche Taferl am Pkw
Auch zwei Drogenlenker erwischte die Polizei. Einer von ihnen wurde in Eisenstadt kontrolliert und gab bei der Anhaltung gleich zu, dass er überhaupt keinen Führerschein besitzt. Als die Beamten das Fahrzeug genauer begutachteten, stellten sie fest, dass falsche Kennzeichen montiert waren. Der Lenker hatte sich die Nummerntafeln vom Fahrzeug eines Freundes „geborgt“. Weiters stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand. Er wurde angezeigt.

In Güssing zogen die Polizisten ein Moped aus dem Verkehr, das technisch umgebaut worden war. Statt den erlaubten 45 km/h konnte es eine Höchstgeschwindigkeit von 94 Stundenkilometern erreichen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Die entsprechenden Anzeigen folgen.

944 Anzeigen gegen Raser und Drängler
Es handelte sich nicht um den einzigen Raser. Bei den Kontrollen kam es auch zu Geschwindigkeitsmessungen mithilfe des Radars. Die Bilanz: 800 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen und weitere 144 wegen zu geringem Abstand. Zusätzlich wurden 225 sonstige Anzeigen erstattet und 106 Organstrafverfügungen ausgestellt.

Burgenland
