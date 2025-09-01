Drogenlenker wurde ohne Führerschein erwischt

Die „Aktion scharf“ kurz vor Beginn des neuen Schuljahres war bereits im Vorfeld angekündigt worden. Von Nachmittag beginnend bis zwei Uhr früh standen die Beamten bei den landesweiten Kontrollen im Einsatz. Rund 750 Fahrzeuglenker wurden von den Polizisten angehalten. Bei den meisten Autofahrern gab es keinerlei Beanstandungen. Bei zehn Lenkern schlug der Alkomat allerdings an. Sieben von ihnen – darunter eine Frau – hatten sogar mehr als 0,8 Promille im Blut. Den höchsten Wert stellten die Beamten bei einem 59-jährigen Autofahrer fest, der in Neusiedl am See angehalten wurde – mit 2,28 Promille.