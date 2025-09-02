Liverpools Rekordtransfer erklärt Zoff-Wechsel

„Hatte einen schwierigen Sommer“

Isak: „Ich bin Stürmer, aber ich möchte immer so viel wie möglich für die Mannschaft geben, vor allem Tore, aber auch noch viel mehr. Ich möchte alles gewinnen. Allerdings hatte ich einen schwierigen Sommer, in dem ich keine Spiele bestritten habe und nur eingeschränkt trainieren konnte. Daher muss man erst einmal beurteilen und analysieren, wo ich stehe und wie viel ich leisten kann. Aber ich möchte auf jeden Fall so schnell wie möglich spielen. Ich bekomme die Chance, ein Teil des FC Liverpool zu sein, und ich möchte Geschichte schreiben!“