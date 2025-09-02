Liverpools Rekordtransfer erklärt Zoff-Wechsel

Es ist der teuerste Transfer in der Premier-League-Geschichte und es war ein letztlich vom Spieler erzwungener Wechsel: Für 144 Millionen Euro kam Alexander Isak von Newcastle zu Liverpool – nun spricht der 25-jährige Schwede über den umstrittenen Deal!
„Ich möchte Titel gewinnen. Das ist letztendlich die größte Motivation für mich, und ich habe das Gefühl, dass dies der perfekte Ort für mich ist, um mich weiterzuentwickeln, mein Spiel auf das nächste Level zu bringen“, sagt Isak auf der Klub-Webseite der „Reds!“ und versetzt Newcastle damit einen ordentlichen Seitenhieb.
Der Beliebtheitsgrad des einstigen Star-Stürmers der „Magpies“ sank binnen weniger Wochen ins Bodenlose. Nur noch 37 Wörter war Newcastle die Transfer-Mitteilung über die Einigung mit Liverpool wert.
Kein Wunder! Die Isak-Posse zog sich bereits seit Wochen. Liverpool hatte Anfang August laut Medienberichten ein Angebot in Höhe von 110 Millionen Pfund für den Angreifer abgegeben, der in der vergangenen Saison in 34 Ligaspielen 23 Tore erzielte und Newcastle damit einen Champions-League-Startplatz bescherte. Die „Magpies“ schlugen die Summe aber aus. Isak versuchte, den Transfer zu erzwingen, er durfte nur noch individuell trainieren, blieb der Mannschaft fern. Doch nun hat er sein Ziel doch erreicht!
„Hatte einen schwierigen Sommer“
Isak: „Ich bin Stürmer, aber ich möchte immer so viel wie möglich für die Mannschaft geben, vor allem Tore, aber auch noch viel mehr. Ich möchte alles gewinnen. Allerdings hatte ich einen schwierigen Sommer, in dem ich keine Spiele bestritten habe und nur eingeschränkt trainieren konnte. Daher muss man erst einmal beurteilen und analysieren, wo ich stehe und wie viel ich leisten kann. Aber ich möchte auf jeden Fall so schnell wie möglich spielen. Ich bekomme die Chance, ein Teil des FC Liverpool zu sein, und ich möchte Geschichte schreiben!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.