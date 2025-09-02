Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alexander Isak

Liverpools Rekordtransfer erklärt Zoff-Wechsel

Fußball International
02.09.2025 15:44

Es ist der teuerste Transfer in der Premier-League-Geschichte und es war ein letztlich vom Spieler erzwungener Wechsel: Für 144 Millionen Euro kam Alexander Isak von Newcastle zu Liverpool – nun spricht der 25-jährige Schwede über den umstrittenen Deal! 

0 Kommentare

„Ich möchte Titel gewinnen. Das ist letztendlich die größte Motivation für mich, und ich habe das Gefühl, dass dies der perfekte Ort für mich ist, um mich weiterzuentwickeln, mein Spiel auf das nächste Level zu bringen“, sagt Isak auf der Klub-Webseite der „Reds!“ und versetzt Newcastle damit einen ordentlichen Seitenhieb.

Der Beliebtheitsgrad des einstigen Star-Stürmers der „Magpies“ sank binnen weniger Wochen ins Bodenlose. Nur noch 37 Wörter war Newcastle die  Transfer-Mitteilung über die Einigung mit Liverpool wert.

Lesen Sie auch:
Alexander Isak
Glasner atmet auf
Fix: Isak um britische Rekordsumme zu Liverpool
01.09.2025
„Lose-lose-Situation“
Transfer-Zoff! Newcastle-Coach droht Torjäger Isak
22.08.2025

Kein Wunder! Die Isak-Posse zog sich bereits seit Wochen. Liverpool hatte Anfang August laut Medienberichten ein Angebot in Höhe von 110 Millionen Pfund für den Angreifer abgegeben, der in der vergangenen Saison in 34 Ligaspielen 23 Tore erzielte und Newcastle damit einen Champions-League-Startplatz bescherte. Die „Magpies“ schlugen die Summe aber aus. Isak versuchte, den Transfer zu erzwingen, er durfte nur noch individuell trainieren, blieb der Mannschaft fern. Doch nun hat er sein Ziel doch erreicht!

„Hatte einen schwierigen Sommer“
Isak: „Ich bin Stürmer, aber ich möchte immer so viel wie möglich für die Mannschaft geben, vor allem Tore, aber auch noch viel mehr. Ich möchte alles gewinnen. Allerdings hatte ich einen schwierigen Sommer, in dem ich keine Spiele bestritten habe und nur eingeschränkt trainieren konnte. Daher muss man erst einmal beurteilen und analysieren, wo ich stehe und wie viel ich leisten kann. Aber ich möchte auf jeden Fall so schnell wie möglich spielen. Ich bekomme die Chance, ein Teil des FC Liverpool zu sein, und ich möchte Geschichte schreiben!“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.163 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
202.306 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
144.106 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2517 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2426 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1222 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Fußball International
Alexander Isak
Liverpools Rekordtransfer erklärt Zoff-Wechsel
Machtkampf geht weiter
Glasner setzte sich durch – Kapitän trat zurück
Vor WM-Quali
Rangnick bangt um Schmid und freut sich über Wöber
In letzter Minute
Bayern München schickt Juwel in die Premier League
Deutsche berichten:
Bosse-Beben bei Bayern! Schmeißt Eberl selbst hin?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf