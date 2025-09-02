Erdbeben jenseits der Grenze auch in Tirol spürbar

Grollen und Zittern

„Das Hauptbeben wurde auch in Tirol teils deutlich verspürt und durch ein Grollen des Untergrundes sowie Zittern wahrgenommen“, so die Experten weiter. Es könne bei dieser Magnitude vereinzelt im Epizentralbereich zu leichten Schäden kommen. Bislang seien allerdings keine Schäden bekannt.