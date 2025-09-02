Zuggarnitur nach Crash mit Auto in NÖ entgleist

In Günselsdorf im Bezirk Baden (NÖ) forderte ein Crash zwischen einem Zug und einem Pkw einen Schwerverletzten. Der 21-jährige Autolenker wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.
Ein dramatischer Zwischenfall fordert die Einsatzkräfte in Günselsdorf im Bezirk Baden. Gegen 14.20 Uhr kam es auf der Aspangbahnstrecke zwischen Tattendorf und Günselsdorf an einem unbeschrankten Bahnübergang zur Kollision eines Pkw mit einem Zug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Garnitur von den Schienen zur Seite gedrückt und drohte zu kippen. Die Feuerwehr musste den Waggon mit Seilen absichern.
Ursache noch unklar
Der Fahrzeuglenker – ein 21-jähriger Oberösterreicher – wurde durch die Kollision schwer verletzt und per Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. Seine Beifahrerin, eine 18-Jährige aus dem Bezirk Baden, wurde zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Im Zug selbst dürfte es laut ersten Informationen keine Verletzten geben. Neben dem Lokführer befanden sich vier weitere Passagiere an Bord. Die genauen Hintergründe zur Unfallursache sind derzeit noch unklar. Der Zug war von Teesdorf kommend in Richtung Sollenau unterwegs.
