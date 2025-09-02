Zuggarnitur nach Crash mit Auto in NÖ entgleist

Ursache noch unklar

Der Fahrzeuglenker – ein 21-jähriger Oberösterreicher – wurde durch die Kollision schwer verletzt und per Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. Seine Beifahrerin, eine 18-Jährige aus dem Bezirk Baden, wurde zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Im Zug selbst dürfte es laut ersten Informationen keine Verletzten geben. Neben dem Lokführer befanden sich vier weitere Passagiere an Bord. Die genauen Hintergründe zur Unfallursache sind derzeit noch unklar. Der Zug war von Teesdorf kommend in Richtung Sollenau unterwegs.