Karlau-Häftling soll Anschlags-Fantasien hegen

„Gespräch wurde falsch verstanden“

Der Angeklagte bekennt sich nicht schuldig. „Wir haben über alles Mögliche geredet, auch über den Wien-Anschlag, aber ich habe nichts verherrlicht. Das Gespräch wurde falsch verstanden.“ Er habe auch nie dem IS die Treue geschworen, sei nur ein konservativer Salafist – „aber nicht radikal.“ Sein Verteidiger bekräftigt, die Aussagen seien komplett aus dem Zusammenhang gerissen: „Subjektive Eindrücke eines Justizwachebeamten wurden dramatisiert.“