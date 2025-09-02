Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Graz

Karlau-Häftling soll Anschlags-Fantasien hegen

Steiermark
02.09.2025 16:00
Der Angeklagte sitzt derzeit eine mehr als 20-jährige Haftstrafe in der Justizanstalt ...
Der Angeklagte sitzt derzeit eine mehr als 20-jährige Haftstrafe in der Justizanstalt Graz-Karlau ab – wo er nun wieder auffällig wurde.(Bild: Christian Jauschowetz)

Ein Justizwachebeamter hörte zufällig mit, wie sich ein 25-jähriger IS-Sympathisant und Helfer des Wien-Attentäters für Terrorpläne begeistert. Vor Gericht leugnet dieser die Vorwürfe und spricht von einer Fehlinterpretation des Gesprächs. 

0 Kommentare

Vier Tote, zahlreiche Schwerverletzte und ein ganzes Land in Schockstarre: Der Terroranschlag in Wien im November 2020 hat sich in das kollektive Gedächtnis Österreichs eingebrannt. Der Täter wurde damals von der Polizei erschossen.

„Was meint ihr, wäre los, wenn 50 Bewaffnete in der ganzen Stadt loslegen würden? Es gibt mehrere wie mich.“ – Das soll ein 25-jähriger Insasse der Justizanstalt Graz-Karlau in einem Freizeitraum zu Mithäftlingen gesagt haben. Und weitere Fantasien geäußert haben, etwa wie er Bomben in Gebäuden platzieren würde.

IS bestimmt Vorstrafenregister
Der Wiener mit Wurzeln in Ägypten ist mehrfach wegen Verbreitung von IS-Propaganda vorbestraft. Zuletzt fasste er 20 Jahre Haft aus, weil er dabei geholfen haben soll, dem Wien-Attentäter Waffen zu organisieren.

Am Dienstag stand der Mann wegen seiner Äußerungen in der Karlau erneut wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation in Graz vor Gericht. Angesichts seiner Vorgeschichte beantragt die Staatsanwaltschaft auch die Unterbringung in eine Anstalt für gefährliche Rückfallstäter.

Zitat Icon

Das Vorleben des Angeklagten ist ganz stark vom Islamischen Staat geprägt. Er hat drei in hohem Maß einschlägige Vorstrafen.

Die Staatsanwältin zur Anklage

Ans Tageslicht gekommen sind die gefährlichen Fantasien durch einen Justizwachebeamten, der von einem Nebenraum aus zufällig mitgehört hat. „Er hat erschreckend euphorisch darüber gesprochen. Und ist dann selbstzufrieden aus dem Raum stolziert, ganz anders als sonst“, schildert der Wachebeamte.

„Gespräch wurde falsch verstanden“
Der Angeklagte bekennt sich nicht schuldig. „Wir haben über alles Mögliche geredet, auch über den Wien-Anschlag, aber ich habe nichts verherrlicht. Das Gespräch wurde falsch verstanden.“ Er habe auch nie dem IS die Treue geschworen, sei nur ein konservativer Salafist – „aber nicht radikal.“ Sein Verteidiger bekräftigt, die Aussagen seien komplett aus dem Zusammenhang gerissen: „Subjektive Eindrücke eines Justizwachebeamten wurden dramatisiert.“

Der Mithäftling des 25-Jährigen sagt, man habe schon über Terrorismus gesprochen, „aber ich habe das als schwarzen Humor empfunden.“

Wie der psychiatrische Sachverständige den Angeklagten einschätzt, wird sich bei der nächsten Verhandlung zeigen – Prozess vertagt. 

Porträt von Hannes Baumgartner
Hannes Baumgartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.163 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
202.306 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
144.106 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2517 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2426 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1222 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf