Alles ist schon angerichtet für das bevorstehende internationale Radkriterium am 23. August in Rankweil. Inklusive spektakulärem Rennen und gewaltigem Rahmenprogramm. Organisator Thomas Kofler verspricht viel Action.
Der Liebfrauenberg ruft wieder! Am 23. August steht rund um den Rankweiler Hausberg das internationale Radkriterium auf dem Terminplan. Und bietet neben dem Rennen auch ein gewaltiges Rahmenprogramm. Ein Parcours für die Kids, außerdem den beliebten Käferle-Cup. Die Hobby-Fahrer können sich in den Hometown Hero-Klassen beweisen. Für Bewirtung ist im Tour-Klub und auf dem Marktplatz gesorgt. „Es ist für die ganze Familie etwas dabei“, verspricht Thomas Kofler vom Organisationsteam.
Spektakuläres Highlight
Und das Highlight des Tages soll spektakulär werden. 60 Fahrer werden die 1050 Meter um den Liebfrauenberg 80 Mal sprinten, durchschnittlich 50 km/h schnell. „Das wird sicher eine große Fetzerei“, lacht Kofler, „auch, weil wir ein noch stärkeres Starterfeld haben werden.“ So wird Dario Rapps, deutscher Meister im Sprint und Vorjahrszweiter, wieder dabei sein. „Außerdem eine neue deutsche Sprintmannschaft, die sehr schnell sein soll“, so Kofler. Auch das Team Vorarlberg – letztes Jahr mit Alex Konychev auf dem dritten Platz – kämpft wieder um die Spitzenränge. „Ein Podiumsplatz wäre super für uns, aber einfach wird es nicht“, meint Team-Manager Kofler.
Damit das anspruchsvolle Rennen wieder reibungslos über die Bühne gehen kann, wurde im Vergleich zum Vorjahr noch optimiert. „Etwa in der Sicherheit. Heuer werden wir 1,3 Kilometer an Gittern haben, das ist mehr als die Hälfte der Strecke. Es schaut auch mit dem Wetter wieder besser aus. Und dann hoffen wir, dass viele Leute kommen und das Rennen und das ganze Programm genießen können!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.