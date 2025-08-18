Vorteilswelt
Radkriterium Rankweil

„Das wird sicher eine große Fetzerei!“

Vorarlberg
18.08.2025 07:55
Alexander Konychev (l.) vom Team Vorarlberg fuhr im vergangenen Jahr auf Platz drei in Rankweil.
Alexander Konychev (l.) vom Team Vorarlberg fuhr im vergangenen Jahr auf Platz drei in Rankweil.(Bild: Team Vorarlberg)

Alles ist schon angerichtet für das bevorstehende internationale Radkriterium am 23. August in Rankweil. Inklusive spektakulärem Rennen und gewaltigem Rahmenprogramm. Organisator Thomas Kofler verspricht viel Action.

Der Liebfrauenberg ruft wieder! Am 23. August steht rund um den Rankweiler Hausberg das internationale Radkriterium auf dem Terminplan. Und bietet neben dem Rennen auch ein gewaltiges Rahmenprogramm. Ein Parcours für die Kids, außerdem den beliebten Käferle-Cup. Die Hobby-Fahrer können sich in den Hometown Hero-Klassen beweisen. Für Bewirtung ist im Tour-Klub und auf dem Marktplatz gesorgt. „Es ist für die ganze Familie etwas dabei“, verspricht Thomas Kofler vom Organisationsteam.

Spektakuläres Highlight
Und das Highlight des Tages soll spektakulär werden. 60 Fahrer werden die 1050 Meter um den Liebfrauenberg 80 Mal sprinten, durchschnittlich 50 km/h schnell. „Das wird sicher eine große Fetzerei“, lacht Kofler, „auch, weil wir ein noch stärkeres Starterfeld haben werden.“ So wird Dario Rapps, deutscher Meister im Sprint und Vorjahrszweiter, wieder dabei sein. „Außerdem eine neue deutsche Sprintmannschaft, die sehr schnell sein soll“, so Kofler. Auch das Team Vorarlberg – letztes Jahr mit Alex Konychev auf dem dritten Platz – kämpft wieder um die Spitzenränge. „Ein Podiumsplatz wäre super für uns, aber einfach wird es nicht“, meint Team-Manager Kofler.

Rankweil-Organisator und Team Vorarlberg-Mastermind Thomas Kofler freut sich auf das Heimrennen.
Rankweil-Organisator und Team Vorarlberg-Mastermind Thomas Kofler freut sich auf das Heimrennen.(Bild: GEPA pictures)

Damit das anspruchsvolle Rennen wieder reibungslos über die Bühne gehen kann, wurde im Vergleich zum Vorjahr noch optimiert. „Etwa in der Sicherheit. Heuer werden wir 1,3 Kilometer an Gittern haben, das ist mehr als die Hälfte der Strecke. Es schaut auch mit dem Wetter wieder besser aus. Und dann hoffen wir, dass viele Leute kommen und das Rennen und das ganze Programm genießen können!“

Vorarlberg
Radkriterium Rankweil
„Das wird sicher eine große Fetzerei!“
Krone Plus Logo
Stephan Salzmann:
„Würde gerne in Europa urbane Seilbahn planen“
Bregenzer Festspiele
SOV sorgt für umjubelten Schlussakkord
Ländle-Elf überrascht
Rapid beißt sich an Underdog Altach die Zähne aus!
Skisprung-Grand-Prix
Niklas Bachlinger auch in Wisla grandios!
