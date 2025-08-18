Spektakuläres Highlight

Und das Highlight des Tages soll spektakulär werden. 60 Fahrer werden die 1050 Meter um den Liebfrauenberg 80 Mal sprinten, durchschnittlich 50 km/h schnell. „Das wird sicher eine große Fetzerei“, lacht Kofler, „auch, weil wir ein noch stärkeres Starterfeld haben werden.“ So wird Dario Rapps, deutscher Meister im Sprint und Vorjahrszweiter, wieder dabei sein. „Außerdem eine neue deutsche Sprintmannschaft, die sehr schnell sein soll“, so Kofler. Auch das Team Vorarlberg – letztes Jahr mit Alex Konychev auf dem dritten Platz – kämpft wieder um die Spitzenränge. „Ein Podiumsplatz wäre super für uns, aber einfach wird es nicht“, meint Team-Manager Kofler.