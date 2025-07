Team Vorarlberg konnte jeden Tag Akzente setzen

„Eigentlich war klar, dass bei diesem enorm starken Feld die Conti-Teams nichts zu melden haben“, sagt Team Vorarlberg-Sportchef Paul Renger nach der abgeschlossenen Tour of Austria im Gespräch mit der „Krone“, „aber wir haben es geschafft, jeden Tag Akzente zu setzen.“ Wohl war, die Ländle-Fahrer lieferten. Jeden Tag, auf jeder Etappe, bis ins Ziel in der Heimat in Feldkirch. „Ich hätte nicht gedacht, dass sie das so durchziehen können“, gesteht Renger, „und natürlich gehört auch ein wenig Glück dazu, geschenkt bekommt man auf der Ö-Tour von niemandem etwas. Aber sie haben alle unglaubliche Arbeit geleistet, wirklich viel Arbeit für das Team.“