„Brutales Foul“: Bayern-Profi entschuldigt sich

Nach der Horror-Szene beim Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München (2:3) hat sich Sacha Boey bei Gegenspieler Robin Fellhauer entschuldigt.
Kurz vor Schlusspfiff ging Robin Fellhauer nach einem Kopf-Zusammenstoß mit Laimer-Ersatzmann Sacha Boey anscheinend bewusstlos zu Boden und wurde nach längerer Behandlungspause vom Platz getragen. „Entschuldigung noch mal für das, was passiert ist, und gute Besserung“, schrieb Boey in den sozialen Medien an den Augsburger Mittelfeldspieler gerichtet.
Einer ersten Einschätzung von Augsburgs Trainer Sandro Wagner zufolge hat der Spieler eine Gehirnerschütterung erlitten und fällt mehrere Wochen aus.
Heftige Kritik von Wagner
Wagner hatte Boey nach dem Spiel scharf kritisiert und auch das Verhalten der Bayern-Bank angeprangert. Absicht wollte er dem Münchner Verteidiger bei dessen „brutalem Foul“ aber nicht unterstellen.
„Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte: Dass er nicht ganz cool weggeht – zu cool für die Welt - sondern direkt Entschuldigung sagt und nicht erst, wenn er sieht, dass der junge Mann sich nicht mehr bewegen kann“, so Wagner.
