Prämiertes Altstadt-Lokal hat Pforten geschlossen

Besondere Momente schenken

Das Rooftop7 im Hotel Schwarzer Bär, geführt von Lisa Sigl und Michael Nell, ist seit Jahren für seine Küche und das besondere Ambiente über den Dächern der Stadt bekannt. Mit der Frau Dietrich erhält der siebte Stock des Hauses nun eine zusätzliche gastronomische Komponente mit Schwerpunkt auf Cocktailkultur. „Das Rooftop7 war von Anfang an ein Ort, an dem wir Menschen besondere Momente schenken wollten – mit geschmackvoller Küche, herzlicher Gastfreundschaft und einem Ambiente, das in Erinnerung bleibt. Mit der Frau Dietrich im Haus können wir diesen Gedanken noch stärker leben“, so das Eigentümer-Pärchen.