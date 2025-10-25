Prämiertes Altstadt-Lokal hat Pforten geschlossen

Vom Altstadtparterre aufs Hoteldach: Die bekannte und mehrfach ausgezeichnete Linzer Speakeasy-Bar Frau Dietrich hat ihr Zuhause gewechselt – und findet künftig hoch über den Dächern von Linz neue Perspektiven. Was hinter dem Umzug ins Rooftop7 steckt.
Die beliebte Speakeasy-Bar Frau Dietrich hat in der Altstadt ihre Pforten geschlossen – um an einem neuen Ort durchzustarten. Und zwar nicht irgendwo: Hoch über den Dächern von Linz hat sie im Rooftop7 ein neues Zuhause gefunden.
Besondere Momente schenken
Das Rooftop7 im Hotel Schwarzer Bär, geführt von Lisa Sigl und Michael Nell, ist seit Jahren für seine Küche und das besondere Ambiente über den Dächern der Stadt bekannt. Mit der Frau Dietrich erhält der siebte Stock des Hauses nun eine zusätzliche gastronomische Komponente mit Schwerpunkt auf Cocktailkultur. „Das Rooftop7 war von Anfang an ein Ort, an dem wir Menschen besondere Momente schenken wollten – mit geschmackvoller Küche, herzlicher Gastfreundschaft und einem Ambiente, das in Erinnerung bleibt. Mit der Frau Dietrich im Haus können wir diesen Gedanken noch stärker leben“, so das Eigentümer-Pärchen.
Erneut zum „Bar-Juwel“ des Jahres gekürt
Das neue Konzept von „Mastermind“ Michi Kreuzer sieht vor, feine Barkultur mit exzellentem Steakgenuss zu verbinden. Dass Ersterer sein Handwerk versteht, zeigt sich durch die jüngste Prämierung: Bei der Falstaff-Bar- und Spirits-Gala wurde die Frau Dietrich zum „Bar-Juwel 2026“ gekürt – ein Erfolg, der den Neustart über den Dächern von Linz krönt.
