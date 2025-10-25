Sohn raste mit Vaters Auto durchs Stadtgebiet

Ganz verwundert zeigte sich ein 26-jähriger Nordmazedonier, der am Freitag nach einer Raserei durchs Stadtgebiet von Polizisten gestoppt werden konnte. Der unverschämte Tempobolzer war in einer 70er-Zone mit 144 km/h gemessen worden. Ihm wurden der Führerschein und das Auto abgenommen, das allerdings seinem Vater gehört ...