Land als Geburtshelfer: Neue Hebammen im Einsatz

„Es ist spannend, Frauen und deren Familien in dieser besonderen Phase des Umbruchs begleiten zu dürfen, sie in dieser entscheidenden Zeit zu stärken und sie zu unterstützen, damit sie Vertrauen in ihre Fähigkeiten und in ihren Körper entwickeln. Man begleitet sie am Weg von der Frau zur Mutter, von der Schwangerschaft über die Geburt bis hin zum Wochenbett mit ihrem Baby“, sagt die Mutter einer neunjährigen Tochter. Für Schwarz wäre es aus familiären Gründen fast nicht machbar gewesen, nach Wien oder Graz an eine Fachhochschule für die Ausbildung zu pendeln: „Die Ausbildung quasi vor der Haustüre zu haben, ist ein Privileg. Dass ich diesen wunderbaren Beruf jetzt auch noch im eigenen Bundesland ausüben kann, macht es umso schöner. Das ist ein Riesenvorteil.“