„Wunderwuzzi!“ Lobeshymnen für Laimer nach Torfest

Ein Medium vergibt sogar Bestnote

Bei unseren Nachbarn wird der ÖFB-Nationalspieler nach der Partie mit Lob überhäuft. „Der ‘Wunderwuzzi‘ war diesmal wieder als Linksverteidiger aktiv und interpretierte die Rolle offensiver als sonst – und zwar so offensiv, dass er Kanes Treffer zum 2:0 fast von der Grundlinie aus vorlegte“, schwärmt Sport1 von der Leistung des Österreichers. „Die ganze Partie über wieder extrem fleißig und laufstark – eine echte Pferdelunge!“ Vom deutschen Medium erhielt er genauso wie Kane und Diaz die Bestnote.