CL-Gala von ÖFB-Kicker

„Wunderwuzzi!“ Lobeshymnen für Laimer nach Torfest

Champions League
23.10.2025 05:36
Konrad Laimer zeigte bei Bayerns Sieg groß auf.
Konrad Laimer zeigte bei Bayerns Sieg groß auf.(Bild: GEPA)

Lobeshymnen für Konrad Laimer! Der ÖFB-Legionär zeigte bei Bayerns 4:0-Kantersieg gegen Club Brügge in der Champions League mit drei Assists groß auf.

In München schoss der 17-jährige Lennart Karl die Bayern sehenswert früh in Führung (5.). Neun Minuten später legte Konrad Laimer per Stanglpass auf Harry Kane auf, der wenig Mühe hatte zu erhöhen. Den Treffer von Luis Diaz (34.) bereitete der Salzburger via Doppelpass vor. Nicolas Jackson besorgte nach der Pause das 4:0 (79.). Auch hier hatte Laimer seine Füße im Spiel.

Die Bayern ließen Brügge nicht den Hauch einer Chance.
Die Bayern ließen Brügge nicht den Hauch einer Chance.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

Ein Medium vergibt sogar Bestnote
Bei unseren Nachbarn wird der ÖFB-Nationalspieler nach der Partie mit Lob überhäuft. „Der ‘Wunderwuzzi‘ war diesmal wieder als Linksverteidiger aktiv und interpretierte die Rolle offensiver als sonst – und zwar so offensiv, dass er Kanes Treffer zum 2:0 fast von der Grundlinie aus vorlegte“, schwärmt Sport1 von der Leistung des Österreichers. „Die ganze Partie über wieder extrem fleißig und laufstark – eine echte Pferdelunge!“ Vom deutschen Medium erhielt er genauso wie Kane und Diaz die Bestnote.

Auch die „Bild“ war von Laimer begeistert. „Gerade nach vorn sehr aktiv“, schreibt das Boulevardmedium. Nachsatz: „Auch defensiv leistete sich der Ösi keine Fehler.“ Dafür gab’s die Note 2, nur Youngster Karl wurde besser bewertet.

Lesen Sie auch:
Top-Talent Lennart Karl sorgte mit seinem Treffer für die Grundlage des Bayern-Erfolges.
Champions-League-Abend
Bayern und Liverpool furios, Real erkämpft Sieg
22.10.2025

„Bin offen für alles“
2023 war Laimer ablösefrei von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Sein Vertrag bei den Bayern läuft im Sommer 2027 aus. Verlängert der 28-Jährige schon bald in München? „Es macht mir hier richtig Spaß, ich bin offen für alles“, schmunzelt Laimer.

