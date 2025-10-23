„Wunderwuzzi!“ Lobeshymnen für Laimer nach Torfest

Lobeshymnen für Konrad Laimer! Der ÖFB-Legionär zeigte bei Bayerns 4:0-Kantersieg gegen Club Brügge in der Champions League mit drei Assists groß auf.
In München schoss der 17-jährige Lennart Karl die Bayern sehenswert früh in Führung (5.). Neun Minuten später legte Konrad Laimer per Stanglpass auf Harry Kane auf, der wenig Mühe hatte zu erhöhen. Den Treffer von Luis Diaz (34.) bereitete der Salzburger via Doppelpass vor. Nicolas Jackson besorgte nach der Pause das 4:0 (79.). Auch hier hatte Laimer seine Füße im Spiel.
Ein Medium vergibt sogar Bestnote
Bei unseren Nachbarn wird der ÖFB-Nationalspieler nach der Partie mit Lob überhäuft. „Der ‘Wunderwuzzi‘ war diesmal wieder als Linksverteidiger aktiv und interpretierte die Rolle offensiver als sonst – und zwar so offensiv, dass er Kanes Treffer zum 2:0 fast von der Grundlinie aus vorlegte“, schwärmt Sport1 von der Leistung des Österreichers. „Die ganze Partie über wieder extrem fleißig und laufstark – eine echte Pferdelunge!“ Vom deutschen Medium erhielt er genauso wie Kane und Diaz die Bestnote.
Auch die „Bild“ war von Laimer begeistert. „Gerade nach vorn sehr aktiv“, schreibt das Boulevardmedium. Nachsatz: „Auch defensiv leistete sich der Ösi keine Fehler.“ Dafür gab’s die Note 2, nur Youngster Karl wurde besser bewertet.
„Bin offen für alles“
2023 war Laimer ablösefrei von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Sein Vertrag bei den Bayern läuft im Sommer 2027 aus. Verlängert der 28-Jährige schon bald in München? „Es macht mir hier richtig Spaß, ich bin offen für alles“, schmunzelt Laimer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.