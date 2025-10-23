Traurige Trennung nach historischem WM-Erfolg

„Das ist sehr hart für mich“

Charlize sagt über Frehse, die zuvor in Chemnitz gearbeitet und dort nicht unumstritten war: „Zwischen Gaby und mir und hat die Chemie vom ersten Tag an super gut gepasst. Sie hat mir so unglaublich viel beigebracht, ich habe ihr extrem viel zu verdanken.“ Umso trauriger ist Mörz, dass es nach der WM zur Trennung kommt. Frehse geht mit 65 Jahren in die Pension. Charlize: „Das ist sehr hart für mich.“ Wer Nachfolgerin oder Nachfolger wird, ist noch offen.