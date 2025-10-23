Absturz in Startliste: Fragezeichen bei Shiffrin

Am 30. November des Vorjahres war Shiffrin bei ihrem Heim-RTL in Killington gestürzt. Dabei zog sie sich Prellungen und eine tiefe Wunde am Bauch zu, musste anschließend mehrmals operiert werden. Kurz vor der WM in Saalbach-Hinterglemm gab sie im Slalom von Courchevel ihr Comeback. Während ihr in ihrer stärksten Disziplin zum Ende der Saison hin wieder Siege gelangen, war sie bei ihren wenigen Riesentorlauf-Einsätzen weit weg von der Spitze. In Sestriere hatte sie im Februar sogar die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst.