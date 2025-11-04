„Vermissen dich so sehr!“ Gänsehaut vor CL-Kracher

Damit erinnerte der Engländer an Jotas große Leidenschaft für Videospiele. Dazu legte er auch einen emotionalen Brief nieder. „Mein Freund Diogo, wir vermissen dich so sehr, aber wir lieben dich immer noch. Die Erinnerung an dich und Andre wird immer weiterleben. Ich lächle jedes Mal, wenn ich an dich denke, und werde mich immer an die schönen Zeiten erinnern, die wir gemeinsam verbracht haben. Ich vermisse dich, mein Freund, jeden Tag. In Liebe, Trent und Familie“, ist darauf zu lesen.