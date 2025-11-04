„Vermissen dich so sehr!“ Gänsehaut vor CL-Kracher

Vorteilswelt
Champions League
04.11.2025 09:43
Am Montagabend gedachten mehrere „Königliche" dem im Juli tödlich verunglückten Liverpool-Kicker Diogo Jota.
Am Montagabend gedachten mehrere „Königliche“ dem im Juli tödlich verunglückten Liverpool-Kicker Diogo Jota.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Vor dem Champions-League-Kracher zwischen Liverpool und Real Madrid (ab 21 Uhr – hier im Liveticker) ist der sportliche Wettkampf zwischendurch in den Hintergrund gerückt. Denn am Montagabend gedachten mehrere „Königliche“ dem im Juli tödlich verunglückten Liverpool-Kicker Diogo Jota.

Trainer Xabi Alonso, Klub-Legende Emilio Butragueno und die Kicker Dean Huijsen sowie Trent Alexander-Arnold – sie alle nutzten den Abend vor dem Champions-League-Kracher zwischen Liverpool und Real für eine besondere Gedenkaktion. Die „Königlichen“ legten am Montagabend in Gedenken an Jota einen Blumenkranz nieder.

„Lieben dich immer noch“
Besonders emotional wurde es für Alexander-Arnold, der erstmals seit seinem Wechsel im Sommer nach Liverpool zurückkehrte. Im Gedenken an seinen ehemaligen Teamkollegen und verstorbenen Freund hatte er auch einen roten Playstation-Controller dabei.

Damit erinnerte der Engländer an Jotas große Leidenschaft für Videospiele. Dazu legte er auch einen emotionalen Brief nieder. „Mein Freund Diogo, wir vermissen dich so sehr, aber wir lieben dich immer noch. Die Erinnerung an dich und Andre wird immer weiterleben. Ich lächle jedes Mal, wenn ich an dich denke, und werde mich immer an die schönen Zeiten erinnern, die wir gemeinsam verbracht haben. Ich vermisse dich, mein Freund, jeden Tag. In Liebe, Trent und Familie“, ist darauf zu lesen. 

