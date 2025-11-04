Junges Känguru gestohlen? 2000 Euro Finderlohn

„Es ist ungewöhnlich, dass das Jungtier alleine irgendwo hingehen würde. Mama und Papa sind ja noch im Gehege“, fürchtet man in der Family City, Opfer einer gemeinen kriminellen Handlung geworden zu sein. Fakt ist, dass in der Nacht auf Freitag das Albino-Rotnackenwallaby verschwunden ist. Der Zaun des Geheges ist laut den Besitzern allerdings völlig intakt.