Junges Känguru gestohlen? 2000 Euro Finderlohn

Die Family City am tschechischen Grenzübergang bei Kleinhaugsdorf bangt um ihren tierischen Star: Das junge Känguru, vor knapp einem Jahr im Vergnügungspark geboren, ist spurlos verschwunden. Weil es kein Loch im Gehege gibt, schließt man einen Diebstahl nicht aus. Es gibt Finderlohn!
„Es ist ungewöhnlich, dass das Jungtier alleine irgendwo hingehen würde. Mama und Papa sind ja noch im Gehege“, fürchtet man in der Family City, Opfer einer gemeinen kriminellen Handlung geworden zu sein. Fakt ist, dass in der Nacht auf Freitag das Albino-Rotnackenwallaby verschwunden ist. Der Zaun des Geheges ist laut den Besitzern allerdings völlig intakt.
Vom Baby zum Liebling
Das Känguru hatte vor einem Jahr in Merlins Farm das Licht der Welt erblickt und sich sofort zum Publikumsliebling gemausert. Daher setzt man freilich alles daran, es wiederzubekommen. Sogar 2000 Euro Finderlohn wurden ausgelobt.
Erste Hinweise sind auch bereits eingegangen. So gibt es Fotos, die das Tier am Sonntag in einem Feld beim wenige Kilometer entfernten Unterretzbach zeigen. „Wir haben sofort nachgesehen, als wir den genauen Standort erhalten haben. Leider war es nicht dort“, ersucht man, Sichtungen oder Hinweise sofort unter +420 724 724 110 zu melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.