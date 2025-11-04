Illegaler Beautysalon in Salzburg aufgeflogen

Das Geschäft war offiziell als „Nagelstudio“ angemeldet, bot jedoch laut Ermittlungen auch ästhetische Eingriffe wie Lippenvergrößerungen und Botox-Behandlungen an. Über Beiträge auf Social Media wurden die Polizisten auf die verbotenen Angebote aufmerksam und leiteten eine Kontrolle ein.