Botox-Behandlungen

Illegaler Beautysalon in Salzburg aufgeflogen

Salzburg
04.11.2025 09:11
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: anatoliycherkas - stock.adobe.com)

Ein als Nagelstudio getarnter Beautysalon ist in Salzburg aufgeflogen: Bei einer gemeinsamen Kontrolle von Fremden- und Grenzpolizei, Finanzpolizei und Zoll wurde eine 27-jährige Ukrainerin ertappt, die ohne Genehmigung ästhetische Behandlungen wie Botox und Lippenvergrößerungen anbot.

Am 2. November haben Beamte der Fremden- und Grenzpolizei gemeinsam mit der Finanzpolizei und dem Salzburger Zoll einen nicht genehmigten Beautysalon in Salzburg entdeckt und geschlossen.

Das Geschäft war offiziell als „Nagelstudio“ angemeldet, bot jedoch laut Ermittlungen auch ästhetische Eingriffe wie Lippenvergrößerungen und Botox-Behandlungen an. Über Beiträge auf Social Media wurden die Polizisten auf die verbotenen Angebote aufmerksam und leiteten eine Kontrolle ein.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine 27-jährige Ukrainerin, die gerade ein Beratungsgespräch mit einer Kundin führte. Die Frau wird nun wegen illegaler Beschäftigung, unerlaubten Aufenthalts und wegen Kurpfuscherei angezeigt.

Salzburg

