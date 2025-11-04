Illegaler Beautysalon in Salzburg aufgeflogen

Ein als Nagelstudio getarnter Beautysalon ist in Salzburg aufgeflogen: Bei einer gemeinsamen Kontrolle von Fremden- und Grenzpolizei, Finanzpolizei und Zoll wurde eine 27-jährige Ukrainerin ertappt, die ohne Genehmigung ästhetische Behandlungen wie Botox und Lippenvergrößerungen anbot.
Am 2. November haben Beamte der Fremden- und Grenzpolizei gemeinsam mit der Finanzpolizei und dem Salzburger Zoll einen nicht genehmigten Beautysalon in Salzburg entdeckt und geschlossen.
Das Geschäft war offiziell als „Nagelstudio“ angemeldet, bot jedoch laut Ermittlungen auch ästhetische Eingriffe wie Lippenvergrößerungen und Botox-Behandlungen an. Über Beiträge auf Social Media wurden die Polizisten auf die verbotenen Angebote aufmerksam und leiteten eine Kontrolle ein.
Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine 27-jährige Ukrainerin, die gerade ein Beratungsgespräch mit einer Kundin führte. Die Frau wird nun wegen illegaler Beschäftigung, unerlaubten Aufenthalts und wegen Kurpfuscherei angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.