Betrunkenes Maskottchen legt sich mit Fans an

Da hat wohl offenbar jemand zu tief ins Glas geschaut. Anstatt die Fans von St. Albans City im FA-Cup-Spiel gegen Burton Albion anzustacheln, hatte das Maskottchen des Heimklubs viel eher mit dem eigenen Gleichgewicht zu kämpfen. Und legte sich obendrein auch noch mit den Zuschauern an ...
Ein Video, das beim Spiel am Samstag entstand, zieht aktuell auf X und Co. seine Kreise. Es zeigt das Maskottchen taumelnd am Spielfeldrand. Der Weg über die Bande erwies sich für „Sammy“ als Herkulesaufgabe, die schließlich auf dem Rücken liegend am Boden endete.
Ehe der Glücksbringer von St. Albans City aus dem Stadion gebracht wurde, hatte er einem Fan in der ersten Reihe noch etwas mitzuteilen und streckte ihm seine Mittelfinger entgegen. Seine Aufgabe, das Team zum Sieg zu treiben, verpasste „Sammy“ deutlich, St. Albans City unterlag Burton Albion mit 0:6.
