Flüchtlingskinder sollen in Orientierungsklassen

Projekte in Wien und Vorarlberg – mit Unterschieden

Projekte zu Orientierungsklassen laufen derzeit bereits in Wien und Vorarlberg. In der Bundeshauptstadt hatte Wiederkehr als damaliger Bildungsstadtrat das Modell vor gut einem Jahr eingeführt, die Orientierungsklassen dauern hier in der Regel zwei Monate. Bisher haben über 500 Kinder eine Orientierungsklasse besucht, aktuell gibt es zwölf Orientierungsklassen an zwei Standorten. In Wien werden zunächst schulische Vorerfahrungen, Alphabetisierungsstand und weitere für den Schulalltag wichtige Informationen der Kinder erfasst. Außerdem gibt es ein eigenes Angebot, um die Eltern mit Infos rund um den Schulbesuch zu versorgen und sie einzubinden. „Diese Vorbereitung dient auch der Unterstützung der Schulen bei der Integration der neu aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler“, wurde Wiens Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) zitiert.