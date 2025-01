Vorteile bei Lehrern mit Migrationshintergrund

„Eltern so gut wie nie desinteressiert“

So seien Eltern „so gut wie nie desinteressiert“ am Bildungserfolg ihrer Kinder, nennt Herzog-Punzenberger eine häufige Fehlinterpretation. Wenn Eltern Schultermine nicht wahrnehmen, liege das vielmehr oft daran, dass sie mit dem System nicht vertraut sind oder glauben nicht gut genug verstehen oder kommunizieren zu können. Dann würden sie lieber jemanden hinschicken, von dem sie ausgehen, dass er das besser kann. Auch Scham, etwa wegen eigener schlechter Erfahrungen mit Schule, könne eine Rolle spielen. „Also alles Dinge, die nichts mit Desinteresse zu tun haben, sondern damit, dass man sich nicht abgeholt fühlt, so wie man ist.“