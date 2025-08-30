Austria: Aufgeben ist für Helm keine Option

Die Frauen wollen, die Männer „müssen“ dann morgen 27 Stunden später gegen Altach gewinnen. Von einem Schicksalsspiel für Trainer Stephan Helm ist die Rede, laut Gerüchteküche kann nur ein (überzeugender) Erfolg gegen Altach seinen Job retten. Wenn überhaupt. Die Länderspielpause naht. Aber kann und will es sich die Austria überhaupt finanziell leisten, Helm spazieren gehen zu schicken und einen Neuen zu holen? Sicher alles andere als einfach, in zumindest äußerlich derart unruhigen Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren. Aber jetzt erst recht demonstriert Helm Ruhe, Fokus und Kampfgeist.