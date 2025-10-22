Vorteilswelt
Verletzung im Knie

WSG muss wochenlang auf Stammspieler verzichten

Bundesliga
22.10.2025 16:33
Quincy Butler verletzte sich am rechten Knie.
Quincy Butler verletzte sich am rechten Knie.(Bild: GEPA)

Stammspieler Quincy Butler vom Fußball-Bundesligisten WSG Tirol fällt mehrere Wochen verletzungsbedingt aus. Das teilten die Wattener am Mittwoch mit. Der 24-jährige US-Amerikaner hatte sich bei der 2:3-Niederlage des Tabellen-Vorletzten gegen die Wiener Austria am Samstag eine Verletzung im rechten Knie zugezogen.

Die Verletzung des Flügelspielers wird konservativ behandelt, eine Operation wird deshalb nicht durchgeführt.

