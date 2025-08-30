Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Duell mit dem Ex-Klub

Dahm: „Ich will noch drei Jahre im Tor stehen!“

Kärnten
30.08.2025 06:57
(Bild: GEPA)

In der Champions Hockey League empfängt KAC-Tormann Sebastian Dahm am Samstag (20.20) mit den Rotjacken seinen Ex-Klub Eisbären Berlin. Trotz seiner 38 Jahre denkt der Däne nicht ans Karriereende, will noch drei Jahre im Tor stehen: „Ich träume davon, noch einmal mit dem KAC Meister zu werden.“ Ein Talent darf indes das Topscorer-Trikot tragen.

0 Kommentare

„Ich bin ein Berliner!“, hatte US-Präsident John F. Kennedy 1963 in der deutschen Hauptstadt gesagt. Ähnliches konnte für eine Saison auch KAC-Goalie Sebastian Dahm behaupten. Denn nach der Spielzeit 2019/20 wechselte der Däne direkt von den Eisbären Berlin zum KAC – und empfängt am Samstag (20.20) in der Champions Hockey League erstmals seinen Ex-Klub. „Ich hatte dort eine tolle Zeit – die Partien vor 13.000 Fans sind mir in Erinnerung geblieben. Wir waren auch richtig stark, hätten einiges erreichen können – leider ist dann Corona gekommen“, erzählt Dahm. Vier von fünf Meisterpokalen in Deutschland holten die Eisbären seit damals.

Lesen Sie auch:
Halbfinalist zu stark
KAC verliert CHL-Auftakt gegen Sparta Prag
28.08.2025
Krone Plus Logo
WILLKOMMEN IN KÄRNTEN
Seine Karriere begann auf Opas Eislaufplatz
26.08.2025
Test gegen Rosenheim
Nach CHL-Generalprobe! KAC bangt um Ass Fraser
24.08.2025

Klagenfurt gefällt Dahm besser
Mit den Routiniers wie Jonas Müller, Kai Wissmann (verletzt) oder Leo Pföderl hat „Seb“ damals zusammengespielt. „Es ist wie beim KAC – der Klub setzt auf eine gute einheimische Basis mit Eigenbauspielern. Berlin ist zwar eine tolle Großstadt, meiner Familie gefällt es aber in Klagenfurt besser.“

Zitat Icon

Berlin war eine tolle Großstadt, aber in Klagenfurt gefällt es mir und meiner Familie besser. Ich will noch drei Jahre im Tor stehen – körperliche Fitness und Motivation sind wichtiger als das Alter.

KAC-Tormann Sebastian DAHM

Traum vom Meistertitel
Und das womöglich noch länger! Denn trotz seiner 38 Lenzen hat der Oldie noch lange nicht genug: „Ich will noch drei weitere Jahre im Tor stehen. Körperliche Fitness und die Motivation sind wichtiger als das Alter. Ich träume davon, mit dem KAC erneut Meister zu werden.“

Kein Problem mit Pausen
Es stört ihn auch kaum, dass Flo Vorauer vermehrt auflaufen könnte: „Ein Topklub braucht zwei gute Goalies. Spielt Florian, kann ich mich besser auf die Einsätze vorbereiten.“

KAC-Stürmer Finn van Ee trägt dank seines Tors beim 1:4 gegen Prag das Topscorer-Trikot.
KAC-Stürmer Finn van Ee trägt dank seines Tors beim 1:4 gegen Prag das Topscorer-Trikot.(Bild: GEPA)

Sondertrikot für Youngster
Eine große Ehre gibt es heute (Murray wackelt mit einem Infekt) für Youngster Finn van Ee – er darf nach dem Tor gegen Sparta Prag das Topscorer-Trikot tragen: „Das ist echt cool für mich. Ich finde, dass die Champions League noch mehr Stellenwert verdient hätte – wie in anderen Sportarten.“ Wobei die Berlin-Partie gut ankommt – gestern Mittag gab’s nur noch 650 Tickets.

Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
167.781 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
124.048 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
118.349 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4161 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1391 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Außenpolitik
Bilder aus Schloss der Orbáns sorgen für Empörung
1342 mal kommentiert
Drohnenaufnahme des weitläufigen Landsitzes, der rund 40 Kilometer westlich von Budapest liegt.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Hotelier im Gespräch
Kommt es bei der roten Wirtschaft bald zu Umbruch?
Duell mit dem Ex-Klub
Dahm: „Ich will noch drei Jahre im Tor stehen!“
Kontrollen und Sperren
Biker rollen an: Großeinsatz für Kärntner Polizei
Ärzte schlagen Alarm
Protest gegen unfaire Bedingungen
Krone Plus Logo
Jungwölfe holen Ivorer
Das sind die Trainerkandidaten bei St. Veit!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf