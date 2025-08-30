Dahm: „Ich will noch drei Jahre im Tor stehen!“

„Ich bin ein Berliner!“, hatte US-Präsident John F. Kennedy 1963 in der deutschen Hauptstadt gesagt. Ähnliches konnte für eine Saison auch KAC-Goalie Sebastian Dahm behaupten. Denn nach der Spielzeit 2019/20 wechselte der Däne direkt von den Eisbären Berlin zum KAC – und empfängt am Samstag (20.20) in der Champions Hockey League erstmals seinen Ex-Klub. „Ich hatte dort eine tolle Zeit – die Partien vor 13.000 Fans sind mir in Erinnerung geblieben. Wir waren auch richtig stark, hätten einiges erreichen können – leider ist dann Corona gekommen“, erzählt Dahm. Vier von fünf Meisterpokalen in Deutschland holten die Eisbären seit damals.