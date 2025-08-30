Die Einsatzkräfte üben jetzt im Koralmtunnel

Übungen im Koralmtunnel

In den kommenden Wochen werden verschiedenste Szenarien unter realen Bedingungen geprobt. Im Fokus sind der fast 33 Kilometer lange Koralmtunnel sowie die Unterflurtrasse im Bereich Feldkirchen in der Steiermark. Spezielle Geräte kommen dabei zum Einsatz; beispielsweise kommt es zu Testfahrten mit dem ÖBB -Servicejet – einem Rettungszug, der einen doppelten Railjet abschleppen und 300 Leute evakuieren kann sowie über einen 40.000 Liter fassenden Löschwassertank und eine Schutzbelüftung verfügt. Auch der Einsatz von Drohnen in der Röhre wird geübt.