Auf 1780 Meter Seehöhe

Ein Kirchtag hoch oben auf der idyllischen Alm

Kärnten
30.08.2025 14:00
Vor dem Kirchtagspaß holen sich die Besucher auf der Alm Gottes Segen.
Vor dem Kirchtagspaß holen sich die Besucher auf der Alm Gottes Segen.(Bild: Roland Holitzky)

Zum Berggottesdienst und idyllischen Almkirchtag am Pfannkopf in Trebesing lädt am Sonntag die Bergfriedhütte. Auf Besucher warten Gamsgulasch und musikalische Unterhaltung. 

0 Kommentare

Die Bergfriedhütte ist ein charmanter Rückzugsort auf 1780 Metern Seehöhe und ein wunderschönes Ausflugsziel für Jung und Alt. Nicht umsonst gilt sie daher als Turbo für den Trebesinger Tourismus. Erreichbar ist das kleine Paradies über den Millstätter See – sogar ganz leicht zu Fuß über den Wanderweg 563 (über Trebesing) oder Wanderweg 564 (über Altersberg). Natürlich gelangt man auch bequem mit dem Auto zur Bergfriedhütte.

Los geht es um 10.30 Uhr mit dem traditionellen Berggottesdienst.
Los geht es um 10.30 Uhr mit dem traditionellen Berggottesdienst.(Bild: Roland Holitzky)

Und bei dieser Aussicht schmecken natürlich auch die Jause und erfrischende Getränke gleich noch einmal so gut. „Die Bergfriedhütte hat kulinarisch so einiges zu bieten und somit ist ein Besuch hoch oben über dem Millstätter See nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch ein Wohlfühlprogramm für den Gaumen“, heißt es seitens der Tourismusregion.

Am Sonntag wird in luftigen Höhen über dem Millstätter See nun wieder zum geselligen Almkirchtag geladen. Los geht es mit dem traditionellen Berggottesdienst am Pfannkopf (10.30 Uhr). Dann geht es gleich weiter zur Hütte, wo auf alle Besucher zünftiges Gamsgulasch und musikalische Unterhaltung durch die Watschkos – mit dem vierfachen Staatsmeister auf der steirischen Harmonika – wartet. Bis abends haben alle Besucher Zeit, den Tag kulinarisch ausklingen zu lassen.

Hütten bis November geöffnet
Die Hütten rund um den Millstätter See haben übrigens – lässt es das Wetter zu – bis November geöffnet. „Die beste Wanderzeit ist von Mai bis Oktober, jedoch sind das Millstätter Plateau und das Seeufer bereits März und April oft gut zum Wandern geeignet“, so die Touristiker.

