Ein Kirchtag hoch oben auf der idyllischen Alm

Die Bergfriedhütte ist ein charmanter Rückzugsort auf 1780 Metern Seehöhe und ein wunderschönes Ausflugsziel für Jung und Alt. Nicht umsonst gilt sie daher als Turbo für den Trebesinger Tourismus. Erreichbar ist das kleine Paradies über den Millstätter See – sogar ganz leicht zu Fuß über den Wanderweg 563 (über Trebesing) oder Wanderweg 564 (über Altersberg). Natürlich gelangt man auch bequem mit dem Auto zur Bergfriedhütte.