Erbstreit um Bilder aus wertvoller Kunstsammlung

Dekoration oder Wertanlage?

Die ausgeprägte Sammlertätigkeit war laut OGH einer beruflichen Tätigkeit nahe, wo wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund standen. „Das Höchstgericht bestätigt, dass der überlebende Ehepartner nicht nur Möbel und Hausrat erhält, sondern auch Kunstwerke, die der Verschönerung der Ehewohnung dienten, nach dem Gesetz zum Vorausvermächtnis zählen“, erklärt Anwalt und Erbrechtsexperte Christoph Kerres. Jene, die hauptsächlich als Wertanlage oder Teil einer Kunstsammlung dienen, aber nicht. Die Witwe muss sich die Bilder mit weiteren Erben teilen.