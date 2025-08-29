Rapids Spielverderber vor Wechsel nach Hütteldorf

Brisante Transfer-News aus Wien-Hütteldorf! Mit Tobias Gulliksen steht der SK Rapid offenbar unmittelbar davor, ausgerechnet den Mann zu verpflichten, der Grün-Weiß vergangene Saison aus der Conference League schoss.
Zur Erinnerung: Gulliksen war es, der Djurgarden im April mit seinem Doppelpack gegen Rapid ins Halbfinale der Conference League schoss. Auch in Linz ist der 22-jährige Norweger kein Unbekannter, glänzte er beim 2:2 in der Ligaphase doch mit einem Assist gegen den LASK.
Nun verhandelt der SK Rapid laut „Krone“-Informationen ausgerechnet mit dem Spieler, der im Frühjahr die europäischen Träume zum Platzen brachte. „Transfermarkt.at“ schätzt den Wert des offensiven Mittelfeldspielers auf fünf Millionen Euro, sein Vertrag beim schwedischen Erstligisten läuft noch bis 2027.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.