Brisanter Transfer

Rapids Spielverderber vor Wechsel nach Hütteldorf

Bundesliga
29.08.2025 17:56
Der SK Rapid verhandelt mit Tobias Gulliksen (l.)
Der SK Rapid verhandelt mit Tobias Gulliksen (l.)(Bild: GEPA)

Brisante Transfer-News aus Wien-Hütteldorf! Mit Tobias Gulliksen steht der SK Rapid offenbar unmittelbar davor, ausgerechnet den Mann zu verpflichten, der Grün-Weiß vergangene Saison aus der Conference League schoss.

0 Kommentare

Zur Erinnerung: Gulliksen war es, der Djurgarden im April mit seinem Doppelpack gegen Rapid ins Halbfinale der Conference League schoss. Auch in Linz ist der 22-jährige Norweger kein Unbekannter, glänzte er beim 2:2 in der Ligaphase doch mit einem Assist gegen den LASK.

Beim 4:1 in Hütteldorf traf Gulliksen doppelt.
Beim 4:1 in Hütteldorf traf Gulliksen doppelt.(Bild: AP/Denes Erdos)

Nun verhandelt der SK Rapid laut „Krone“-Informationen ausgerechnet mit dem Spieler, der im Frühjahr die europäischen Träume zum Platzen brachte. „Transfermarkt.at“ schätzt den Wert des offensiven Mittelfeldspielers auf fünf Millionen Euro, sein Vertrag beim schwedischen Erstligisten läuft noch bis 2027.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
LinzHütteldorf
Rapid Wien
DoppelpackUEFA Conference League
Loading
