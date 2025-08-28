Vorteilswelt
9,7 Mio. Euro reicher

Lotto-Millionär hat drei Jahre Zeit sich zu melden

Oberösterreich
28.08.2025 17:00
„Lucky Number 7“: Der siebte Siebenfachjackpot in Österreich seit Beginn im Jahr 1986 machte ...
„Lucky Number 7“: Der siebte Siebenfachjackpot in Österreich seit Beginn im Jahr 1986 machte einen Oberösterreicher über Nacht zum Multimillionär.(Bild: Zwefo)

Fast 9,7 Millionen ist ein Spielschein aus unserem Bundesland wert – der fünfthöchste Lottogewinn Österreichs aller Zeiten. Noch hat sich der Glückliche nicht gemeldet – kein Problem, denn er hat noch drei Jahre Zeit. Allerdings sollte er gut auf die Quittung aufpassen.

0 Kommentare

Wer diese Woche Lotto gespielt hat, sollte dringend seine Quittung überprüfen – denn diese könnte fast zehn Millionen Euro wert sein! Der erst siebte Siebenfachjackpot in der mehr als 39-jährigen Geschichte von Lotto bringt atemberaubende 9.682.498,70 Euro – und er wurde in Oberösterreich geknackt.

„Der Gewinner wird aber nicht benachrichtigt, weil wir nicht wissen, wer den Tipp abgegeben hat. Er muss sich selbst bei uns melden, und die Originalquittung muss bei uns im Haus sein, damit der Gewinn ausbezahlt wird“, erklärt Gerlinde Wohlauf von den Österreichischen Lotterien.

Auszahlung nach vier Wochen
Üblicherweise rufen Gewinner beim Kundenservice an. Dort würden ihnen noch einige Fragen gestellt, die sie nur wissen können, wenn sie tatsächlich den richtigen Schein haben: „Etwa wann gespielt wurde, wie viele Joker oder Ähnliches. Wenn sich der Glückliche meldet, kann das Geld frühestens nach vier Wochen ausbezahlt werden.“

Zitat Icon

Der Gewinner hat jetzt drei Jahre Zeit, sich zu melden und uns die Originalquittung zukommen zu lassen.

Gerlinde Wohlauf, Sprecherin Österreichische Lotterien GmbH

Bild: Urbantschitsch Mario

Wohin mit dem Zaster?
Aber was tun mit so einem lebensverändernden Überschwang an Geld? Wem davon erzählen? „Da kommt der Hochgewinner-Betreuer ins Spiel. Der hat sehr viel Erfahrung, was so ein Gewinn bedeutet und ist zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet“, erklärt Wohlauf. Der Gewinn muss in Österreich nicht versteuert werden, also erhält der oder die Gewinner/in tatsächlich die volle Summe direkt aufs Konto.

192 Lottomillionäre in OÖ
Oberösterreich ist mit 192 Glücklichen bundesweit an dritter Stelle bei den Millionengewinnern: Wien (266) und Niederösterreich (255) haben die Nase vorn. Aber: Der vierthöchste Jackpot aller Zeiten (9,8 Mio.) wurde 2022 von einem Schein aus dem Land ob der Enns geknackt. Der aktuelle Gewinn ist an fünfter Stelle.

Aber Vorsicht: Der Lottoschein ist ein Überbringerpapier. Wer auch immer ihn hat, kann den Gewinn einfordern – egal, wie er ihn bekommen hat.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Oberösterreich

