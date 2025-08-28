Lotto-Millionär hat drei Jahre Zeit sich zu melden

„Der Gewinner wird aber nicht benachrichtigt, weil wir nicht wissen, wer den Tipp abgegeben hat. Er muss sich selbst bei uns melden, und die Originalquittung muss bei uns im Haus sein, damit der Gewinn ausbezahlt wird“, erklärt Gerlinde Wohlauf von den Österreichischen Lotterien.

Auszahlung nach vier Wochen

Üblicherweise rufen Gewinner beim Kundenservice an. Dort würden ihnen noch einige Fragen gestellt, die sie nur wissen können, wenn sie tatsächlich den richtigen Schein haben: „Etwa wann gespielt wurde, wie viele Joker oder Ähnliches. Wenn sich der Glückliche meldet, kann das Geld frühestens nach vier Wochen ausbezahlt werden.“