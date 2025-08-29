Jetzt üben auch Einsatzkräfte im Koralmtunnel

Laut ÖBB flossen etwa 15 Prozent der gesamten Investitionssumme von gut fünf Milliarden Euro in die Sicherheit. Alle Anlagenteile sind doppelt verbaut. In der Tunnelmitte befindet sich für Evakuierungen eine etwa ein Kilometer lange dritte Röhre. Hier können Fahrgäste bei Notfällen auf ihre Rettung warten. Im Tunnel ist zudem immer Strom vorhanden: Fällt in einem Bundesland die Energieversorgung aus, springt die andere Seite ein.