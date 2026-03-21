Double-Double von Pöltl reicht nicht zum Sieg

Pöltl sprach von einer „harten“ Niederlage. „Wir haben über weite Teile sehr gut gespielt, besonders im dritten Viertel, in dem wir ihre Stärken gut verteidigt haben und es in der Offense klick gemacht hat.“ Den Rhythmus im Angriff hätten die Nuggets in der Folge gestoppt und seien in der letzten Minute „besser“ gewesen, analysierte der Center. In der dritten von fünf Auswärtspartien hintereinander sind die Raptors am Sonntag bei den Phoenix Suns zu Gast.