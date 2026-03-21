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Double-Double von Pöltl reicht nicht zum Sieg

US-Sport
21.03.2026 08:26
Jakob Pöltl führte sein Team mit 23 Punkten als persönliche Saisonbestleistung und elf Rebounds ...
Jakob Pöltl führte sein Team mit 23 Punkten als persönliche Saisonbestleistung und elf Rebounds an.(Bild: AP/David Zalubowski)
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Von krone Sport

Auch ein Double-Double von Jakob Pöltl hat nicht verhindern können, dass die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei den Denver Nuggets 115:121 verloren.

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Der 30-jährige Center aus Wien führte sein Team mit 23 Punkten als persönliche Saisonbestleistung und elf Rebounds an. Hinzu kamen je zwei Assists und Steals in 35:09 Einsatzminuten. Als Fünfter der Eastern Conference bleiben die Kanadier voll auf Play-off-Kurs.

  Bis zu 83:72 war Toronto im dritten Viertel vorangelegen, ehe die Nuggets doch noch zurückschlugen. Nach dem 115:115 durch ein Dreipunkte-Spiel Pöltls zu Beginn der Schlussminute gingen die letzten sechs Zähler der Partie auf das Konto der Gastgeber. Der heimische NBA-Pionier schrieb zum 120. Mal in der regulären Saison der stärksten Basketballliga der Welt doppelt zweistellig an.

  Pöltl sprach von einer „harten“ Niederlage. „Wir haben über weite Teile sehr gut gespielt, besonders im dritten Viertel, in dem wir ihre Stärken gut verteidigt haben und es in der Offense klick gemacht hat.“ Den Rhythmus im Angriff hätten die Nuggets in der Folge gestoppt und seien in der letzten Minute „besser“ gewesen, analysierte der Center. In der dritten von fünf Auswärtspartien hintereinander sind die Raptors am Sonntag bei den Phoenix Suns zu Gast.

Atlantas Siegesserie endete in Houston
In Houston ist die elf Spiele währende Siegesserie der Atlanta Hawks zu Ende gegangen. Die Rockets gewannen deutlich mit 117:95. Kevin Durant erzielte 25 Punkte. Die Detroit Pistons setzten sich gegen die Golden State Warriors mit 115:101 durch und stehen als erstes Team des NBA-Ostens fix im Play-off. 23 Zähler gingen auf das Konto von Jalen Duren. Im New Yorker Stadtderby feierten die Knicks mit 93:92 den 14. Sieg in Folge gegen die Brooklyn Nets. Hauptverantwortlich dafür zeichnete Karl-Anthony Towns mit 26 Punkten und 15 Rebounds.

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