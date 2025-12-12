Gewinne zwei Plätze für einen Barista-Kurs

Wenn draußen der Frost glitzert und drinnen der Kaffee duftet, ist sie da – die schönste Zeit des Jahres. Jetzt heißt’s: Alltag runterdrehen, Genuss hochfahren. Mit J. Hornig wird der Advent zum Moment, in dem du dir Zeit nimmst – für guten Kaffee, warme Tassen und kleine Pausen.
Mit diesem Gewinnspiel wartet ein exklusiver Preis rund um den besten Wachmacher der Welt – Kaffee – auf die glücklichen Gewinner. Lerne von den Besten und erfahre alles Wichtige rund um die Zubereitung deines Lieblingskaffees bei einem exklusiven Barista-Kurs bei J. Hornig in Kalsdorf bei Graz.
Von der Bohne bis zur Tasse: In diesem ganztägigen Kurs zeigen dir die Profis aus der Branche, worauf es beim Kaffee wirklich ankommt – von Grundlagen über Espressozubereitung bis zum perfekten Geschmack. So schmeckt der Advent mit J. Hornig: aromatischer, ein bisschen entspannter und einfach echter.
Mitmachen und gewinnen
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 18. Dezember, 09:00 Uhr