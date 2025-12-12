Enzian und Flechte: Er bringt Natur in Pralinen

Bitterstoffe, Säure, Flechte und Enzian

„Ich arbeite gern mit Bitterstoffen. Habe aber auch extrem lange gebraucht, dass ich geschmacklich die perfekte Balance erreiche“, erzählt Lastin. Ihm gehen die Ideen nicht aus. „Ich will auch Spargel in Pralinenform bringen – als Gegenpart werde ich Chili nehmen“, ist der Kärntner schon selbst gespannt. „Ich selbst bin kein Fan von den extrem süßen Desserts, ich arbeite deshalb gern auch mit Säure“, erklärt er der „Krone“, währenddessen gemeinsam Pralinen mit Enzian und Flechte hergestellt werden. Das Ergebnis: Köstlich! Und kaum zu glauben, dass man aus diesen Zutaten eine so gute Praline herstellen kann!