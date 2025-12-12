Vorteilswelt
Türchen 12

Enzian und Flechte: Er bringt Natur in Pralinen

Kärnten
12.12.2025 05:00
Pralinen werden auf der Gamskogelhütte am Katschberg von Haubenkoch Stefan Lastin hergestellt.
Pralinen werden auf der Gamskogelhütte am Katschberg von Haubenkoch Stefan Lastin hergestellt.(Bild: Roland Holitzky)

Haubenkoch Stefan Lastin lässt seiner Fantasie freien Lauf, wenn es um die Zubereitung von hochklassigen Menüs geht. So ist es auch bei seinen Pralinen, die er direkt auf der Gamskogelhütte am Katschberg herstellt. Die „Krone“ blickt ihm im Zuge des Adventkalenders über die Schulter. 

Die Gamskogelhütte am Katschberg ist schon lange nicht nur mehr eine Skihütte. In den vergangenen Jahren haben sich die beiden Betreiber Peter Aschbacher und Nina Strafner auch auf hochklassige Angebote spezialisiert. Neben der Möglichkeit, dass sich Brautpaare in dieser Einkehr auch standesamtlich trauen lassen können, tischt Haubenkoch Stefan Lastin unter anderem auch mit Fine Dining-Menüs auf. 

Was dabei wohl noch außergewöhnlich ist: Der Maltataler stellt direkt vor Ort auch Pralinen her. „Und zwar verwende ich dabei Zutaten aus der Natur“, erklärt der leidenschaftliche Koch. Und so kommen die unglaublichsten Zutaten hinein. Wie Enzian, Flechte, Preiselbeere und was die Natur am Katschberg sonst noch zu bieten hat und Lastin auf seiner Wanderschaft findet.

Bitterstoffe, Säure, Flechte und Enzian
„Ich arbeite gern mit Bitterstoffen. Habe aber auch extrem lange gebraucht, dass ich geschmacklich die perfekte Balance erreiche“, erzählt Lastin. Ihm gehen die Ideen nicht aus. „Ich will auch Spargel in Pralinenform bringen – als Gegenpart werde ich Chili nehmen“, ist der Kärntner schon selbst gespannt. „Ich selbst bin kein Fan von den extrem süßen Desserts, ich arbeite deshalb gern auch mit Säure“, erklärt er der „Krone“, währenddessen gemeinsam Pralinen mit Enzian und Flechte hergestellt werden. Das Ergebnis: Köstlich! Und kaum zu glauben, dass man aus diesen Zutaten eine so gute Praline herstellen kann! 

In seine Pralinen kommt auch vieles aus der Natur!
In seine Pralinen kommt auch vieles aus der Natur!(Bild: Roland Holitzky)
Worauf bei der Herstellung zu achten ist, erklärte Stefan Lastin „Krone“-Redakteurin Elisa ...
Worauf bei der Herstellung zu achten ist, erklärte Stefan Lastin „Krone“-Redakteurin Elisa Aschbacher.(Bild: Roland Holitzky)

Wichtigste Aspekte bei Pralinenherstellung
Worauf bei der Herstellung geachtet werden muss: „auf die richtige Temperatur der Schokolade, sonst färbt sich die braune Masse grau. Keine Kochschokolade, sondern aus Qualitätsgründen Kuvertüre verwenden und sauberes Arbeiten!“, erklärt Lastin. 

Zu gewinnen gibt es... 
1x Fine Dining mit einem 4-Gang-Menü für zwei Personen im Lokal Gamskogelhütte am Katschberg. Mitmachen ist einfach: Füllen Sie einfach das Formular unterhalb aus. 

Viel Glück beim Mitmachen.

Elisa Aschbacher
Kärnten

Folgen Sie uns auf