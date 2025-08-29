Auf Tribüne gesichtet: Grillitsch hat neuen Klub!

Erstes Training in Zandvoort ab 12.30 Uhr LIVE
Florian Grillitsch hat einen neuen Klub gefunden: Der ÖFB-Teamspieler dürfte seine Karriere in Portugal fortsetzen, steht vor einem Wechsel zu Sporting Braga!
Der 30-jährige Niederösterreicher spielt in den Plänen von Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer keine Rolle und war zuletzt bereits für ein halbes Jahr an den spanischen Absteiger Real Valladolid verliehen.
Schon vor Ort
Grillitsch wurde am Donnerstag beim für Braga erfolgreichen Europa-League-Play-off gegen Lincoln FC bereits auf der Tribüne gesichtet.
Er soll einen Zweijahresvertrag unterschreiben.
