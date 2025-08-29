Texas: Neues Gesetz gegen Abtreibungspillen

„Maximale Kontrolle“

Viele sehen die rechtliche Reichweite als umstritten: Urteile aus Texas müssten in Staaten mit Schutzgesetzen nicht anerkannt werden. „Es stößt an die Grenzen dessen, wie weit ein einzelner Staat Kontrolle ausüben kann“, sagte Marc Hearron vom „Center for Reproductive Rights“. Sollte das Gesetz Bestand haben, würde es nach Ansicht von Befürwortern des Abtreibungsrechts einen der letzten verbleibenden Wege für Frauen im Bundesstaat schließen, eine Schwangerschaft zu beenden. Schwangere müssten für eine Abtreibung künftig in andere Bundesstaaten reisen, viele können sich das aber weder zeitlich noch finanziell leisten.