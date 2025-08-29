Feuerwehrleute während Waldbrand festgenommen

Durften sich nicht verabschieden

„Wir riskieren hier draußen unser Leben, um der Allgemeinheit zu helfen und so behandeln sie uns“, erklärte ein Kollege gegenüber der US-Zeitung. Ein anderer gab an, dass ihnen die Möglichkeit verweigert wurde, sich von den Kameraden zu verabschieden. Zunächst schwieg die Grenzschutzbehörde CBP zum Grund der Verhaftung, erst einen Tag später erklärte die Behörde, dass die Feuerwehrleute illegal in die USA eingereist seien. Gegen die beiden Mexikaner sei eine Abschiebe-Anordnung verfügt worden.