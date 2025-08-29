Vorteilswelt
Königsklasse verpasst

Paukenschlag: Star-Trainer Jose Mourinho gefeuert!

Fußball International
29.08.2025 10:26
Jose Mourinho muss gehen.
Jose Mourinho muss gehen.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

Aus und vorbei: Nach dem Verpassen der Champions League hat sich Fenerbahce Istanbul von Star-Trainer Jose Mourinho getrennt!

0 Kommentare

Wie Fenerbahce Istanbul am Freitagvormittag bekannt gab, gehen der türkische Topklub und der 62-jährige Portugiese ab sofort getrennte Wege. „Wir haben uns von Jose Mourinho getrennt, der seit der Saison 2024/2025 als Cheftrainer unserer Profifußballmannschaft tätig war. Wir danken ihm für seine bisherige Arbeit für unsere Mannschaft und wünschen ihm viel Erfolg für seine zukünftige Karriere“, vermeldet der Verein. 

Damit reagiert Fenerbahce auf die Enttäuschung im Champions-League-Play-off. Die Türken unterlagen am Mittwoch Benfica Lissabon mit 0:1, nachdem das Hinspiel torlos geendet hatte. Somit muss man sich mit der Europa League zufriedengeben. Mourinho war seit Sommer 2024 Trainer von Fenerbahce, der polarisierende Coach blieb aber ohne Titel.

Auch Solskjaer weg
Am Donnerstag hatte Stadtrivale Besiktas ebenfalls einen prominenten Trainer entlassen: Ole Gunnar Solskjaer musste gehen.

Ole Gunnar Solskjaer
Ole Gunnar Solskjaer(Bild: EPA/ERDEM SAHIN)

Der Norweger hatte erst im Jänner beim türkischen Topklub angeheuert. Zum Verhängnis wurde dem 52-jährigen Ex-Manchester-United-Star das Conference-League-Ausscheiden gegen Lausanne. Besiktas hatte am Donnerstag gegen die Schweizer eine 0:1-Heimniederlage kassiert, wodurch man ohne Europacup-Teilnahme dasteht.

