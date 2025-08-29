Paukenschlag: Star-Trainer Jose Mourinho gefeuert!

Wie Fenerbahce Istanbul am Freitagvormittag bekannt gab, gehen der türkische Topklub und der 62-jährige Portugiese ab sofort getrennte Wege. „Wir haben uns von Jose Mourinho getrennt, der seit der Saison 2024/2025 als Cheftrainer unserer Profifußballmannschaft tätig war. Wir danken ihm für seine bisherige Arbeit für unsere Mannschaft und wünschen ihm viel Erfolg für seine zukünftige Karriere“, vermeldet der Verein.