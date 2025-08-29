Paukenschlag: Star-Trainer Jose Mourinho gefeuert!

Aus und vorbei: Nach dem Verpassen der Champions League hat sich Fenerbahce Istanbul von Star-Trainer Jose Mourinho getrennt!
Wie Fenerbahce Istanbul am Freitagvormittag bekannt gab, gehen der türkische Topklub und der 62-jährige Portugiese ab sofort getrennte Wege. „Wir haben uns von Jose Mourinho getrennt, der seit der Saison 2024/2025 als Cheftrainer unserer Profifußballmannschaft tätig war. Wir danken ihm für seine bisherige Arbeit für unsere Mannschaft und wünschen ihm viel Erfolg für seine zukünftige Karriere“, vermeldet der Verein.
Damit reagiert Fenerbahce auf die Enttäuschung im Champions-League-Play-off. Die Türken unterlagen am Mittwoch Benfica Lissabon mit 0:1, nachdem das Hinspiel torlos geendet hatte. Somit muss man sich mit der Europa League zufriedengeben. Mourinho war seit Sommer 2024 Trainer von Fenerbahce, der polarisierende Coach blieb aber ohne Titel.
Auch Solskjaer weg
Am Donnerstag hatte Stadtrivale Besiktas ebenfalls einen prominenten Trainer entlassen: Ole Gunnar Solskjaer musste gehen.
Der Norweger hatte erst im Jänner beim türkischen Topklub angeheuert. Zum Verhängnis wurde dem 52-jährigen Ex-Manchester-United-Star das Conference-League-Ausscheiden gegen Lausanne. Besiktas hatte am Donnerstag gegen die Schweizer eine 0:1-Heimniederlage kassiert, wodurch man ohne Europacup-Teilnahme dasteht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.