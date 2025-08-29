Vorteilswelt
Am Rande der US Open

„Wie eine Maske!“ Foto von Tennis-Ass geht viral

Tennis
29.08.2025 10:20
Ein Foto von Jasmine Paolini (links) sorgt für Aufsehen!
Ein Foto von Jasmine Paolini (links) sorgt für Aufsehen!

Es ist ein besonderer Schnappschuss, der Fotograf Ray Giubilo da gelungen ist. Am Rande der US Open gelang es ihm Jasmine Paolini im idealen Zeitpunkt abzulichten. Das dabei entstandene Foto zieht nun seine Kreise – auch das Tennis-Ass selbst hat darauf reagiert. 

Der Tennisschläger der Italienerin schmiegt sich vor ihr Gesicht und es entsteht der Eindruck, Paolini würde ihn als Gesichtsmaske tragen. Der Schnappschuss hat für Begeisterung in den sozialen Netzwerken, aber auch bei der 29-Jährigen selbst gesorgt, wie der Fotograf verrät. 

Ben Shelton hat eine unerwartete Überraschung erlebt. 
„Warum darf sie das?“
Unerwartete Frage! Fanliebling erlebt Überraschung
28.08.2025

„Das einfachste Halloween-Kostüm“
Nach ihrem Erstrunden-Sieg gegen Destanee Aiava, als das Foto entstanden ist, kam Paolini auf Giubilo zu, wie er dem „Guardian“ verriet: „Nach ihrem Sieg saß ich unter ihrer Box und sie rannte auf diese zu, lächelte wie immer und ich dachte, sie würde zu ihrem Trainer gehen, um ihn zu umarmen. Aber stattdessen kam sie zu mir, gab mir ein High Five und sagte: ‘Tolles Foto‘“. 

Schließlich postet die WTA gemeinsam mit Paolini die Aufnahme auch auf Instagram. Die Italienerin zeigte sich auch dort amüsiert und schrieb dazu: „Das am schwierigsten zu fotografierende Bild … aber das einfachste Halloween-Kostüm!“

