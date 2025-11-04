Ein Hitlergruß, Drogen, Waffen und Nazi-Schund

Seit Anfang 2025 ermitteln Staatsschützer gegen einen 44-Jährigen aus Leoben, der im Verdacht steht, bei einem Rockkonzert in Leoben in Gegenwart von rund 50 Personen den „Hitlergruß“ gezeigt zu haben. Dabei wurde ein Foto angefertigt und in Sozialen Medien veröffentlicht.