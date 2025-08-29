Plötzliche Fahrzeitänderung nervt Pendler gewaltig

Plötzlich dauert Fahrzeit vier Minuten länger

Seit ungefähr zwei Wochen startet der Zug zwar zur gleichen Zeit in Payerbach, kommt jedoch erst um 7.33 Uhr in Meidling an. „Es ist mir ein Rätsel, wie ein Zug plötzlich vier Minuten länger fährt, obwohl keine zusätzlichen Stopps eingelegt werden“, klagt Frau S. Was erschwerend dazukommt: „Er ,landet‘ auf einem weiter entfernten Bahnsteig, sodass ein Erreichen des Anschlusszuges um 7.35 Uhr nicht möglich ist.“ Sie schildert auch den täglichen Sprint anderer Pendler, die so wie sie versuchen, den Anschlusszug zu erreichen und dann völlig außer Atem mitansehen müssen, wie dieser vor der Nase davonfährt. „Ich komme nun täglich eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit, weil ich 30 Minuten am Bahnhof Meidling auf den nächsten Zug warten muss“, klagt die genervte Pendlerin.