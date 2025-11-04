Mick Schumacher trauert um Wegbegleiterin „Angie“

Mick Schumacher trauert um seinen Hund. „Angie“ ist im Alter von zehn Jahren verstorben, wie der ehemalige Formel-1-Pilot auf seinem Instagram-Profil bekannt gab.
„,Angie‘ war der beste Hund, den ich mir wünschen konnte. Sie war mein Schatten, immer an meiner Seite. Ich hatte das Glück, zehn tolle Jahre mit ihr zu haben, aber es fühlt sich immer noch so an, als wäre sie zu früh gegangen. Sie reiste mit mir überall hin und gab mir bedingungslose Liebe. Ich werde sie für immer vermissen“, schrieb Schumacher zu einer Bilderserie der Australian-Shepherd-Hündin.
Erst Ende September hatte sich Lewis Hamilton von seiner Bulldogge Roscoe verabschieden müssen. Mit Schumacher sagte nun ein weiterer Motorsportler seinem Hund Lebewohl. In den Kommentaren bekam der Deutsche zahlreiche Nachrichten, auch Jack Doohan teilte dem 26-Jährigen sein Beileid mit. „Sie war die Beste. Wir werden ,Angie‘ vermissen“, schrieb der ehemalige Alpine-Pilot.
