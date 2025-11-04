Mick Schumacher trauert um Wegbegleiterin „Angie“

„,Angie‘ war der beste Hund, den ich mir wünschen konnte. Sie war mein Schatten, immer an meiner Seite. Ich hatte das Glück, zehn tolle Jahre mit ihr zu haben, aber es fühlt sich immer noch so an, als wäre sie zu früh gegangen. Sie reiste mit mir überall hin und gab mir bedingungslose Liebe. Ich werde sie für immer vermissen“, schrieb Schumacher zu einer Bilderserie der Australian-Shepherd-Hündin.