Live-Übertragung? Es gibt noch ein paar Hürden

NEOS und Grüne klar für Live-Übertragungen

Seitens der NEOS erklärte Vize-Klubobmann Nikolaus Scherak in einem Statement, die Partei spreche sich „im Sinne der Transparenz und Aufklärung seit Langem dafür aus, U-Ausschuss-Sitzungen öffentlich zu übertragen. Um die Persönlichkeitsrechte von Auskunftspersonen zu schützen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, braucht es sinnvolle Maßnahmen“. Die Details würden derzeit auf parlamentarischer Ebene verhandelt und abgestimmt.