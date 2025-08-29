Vandalen auf der Wies‘n: Traktorreifen zerstört

Wilderer-Serie: Nun legen sich Jäger auf die Lauer
„Das ist Perversion“
Der Witz an dem Streich erschließt sich nicht; juristisch ist es Sachbeschädigung, moralisch verwerflich: Unbekannte haben in Bleiburg den rechten Hinterreifen eines Traktors aufgebohrt.
Am Gelände des Bleiburger Wiesenmarktes, der heute, Freitag, beginnt, waren Donnerstagabend in den rechten Hinterreifen eines Traktors zwei Löcher gebohrt worden. Ein steirisches Forstunternehmen beklagt einen Schaden von einigen tausend Euro.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.