Auto crasht und bringt Hütte fast zum Einsturz

Laut Einsatzleiter stand der letzte intakte Holzsteher noch und hielt das Dach aber bloß nur noch auf zwei Zentimetern. Die Einsatzkräfte konnten den totalen Einsturz verhindern, der Mann wurde vom Rotem Kreuz versorgt und ins Krankenhaus gebracht. 29 Rettungskräfte waren im Einsatz.