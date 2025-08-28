Auto crasht und bringt Hütte fast zum Einsturz

Eisbären-Rekordmann soll bald zurückkehren
Kein alltäglicher Unfall am Attersee: Zwar nicht Millimeter, aber Zentimeter retteten einen Unfallfahrer im Gemeindegebiet von St. Gilgen. Was genau passiert ist.
Riesiges Glück im Unglück hatte ein Cabriofahrer am Donnerstagmorgen im Gemeindegebiet von St. Gilgen. Denn das Fahrzeug krachte in die Gedenkstätte Kaiserbrunnen bei Unterach am Attersee, und riss dabei mit voller Wucht Holzsteher und Steinwände weg. Die Hütte drohte einzustürzen.
Laut Einsatzleiter stand der letzte intakte Holzsteher noch und hielt das Dach aber bloß nur noch auf zwei Zentimetern. Die Einsatzkräfte konnten den totalen Einsturz verhindern, der Mann wurde vom Rotem Kreuz versorgt und ins Krankenhaus gebracht. 29 Rettungskräfte waren im Einsatz.
