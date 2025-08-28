Einbrecher krachte bei Flucht gegen Polizeiauto

Fenster mit Stein eingeschlagen

Am Dienstag begab sich der Verdächtige mit seinem Pkw nach Ottnang, parkte dort auf einem Feldweg und begab sich in Laufkleidung, um nicht aufzufallen, in Richtung eines Siedlungsgebietes. Da er jedoch augenscheinlich kein passendes Tatobjekt fand, fuhr er nach Weibern weiter. Er parkte dort wieder, begab sich wieder in Laufkleidung zu einem Wohnhaus und läutete mehrmals. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass niemand zuhause war, schlug er mit einem Stein ein Fenster ein.