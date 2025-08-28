Salzburgs Letsch hofft auf EL-Duell mit Stuttgart

Nach dem Verpassen der Champions League blicken Meister Sturm Graz und Vizemeister Salzburg am Freitag (13 Uhr) gespannt in Richtung Auslosung der Europa League in Monaco. In der Liga-Phase warten je vier Gegner auswärts sowie daheim. Der eine oder andere Topklub könnte dabei sein. Salzburg-Trainer Thomas Letsch würde sich über ein Duell mit Stuttgart freuen. „Ich komme aus der Stuttgarter Ecke, der VfB wäre ein nettes Los“, sagte der Deutsche am Donnerstag.
Genauso hätte ein Aufeinandertreffen mit Fenerbahce Istanbul samt Star-Trainer Jose Mourinho und mit dem erst kürzlich von Salzburg verpflichteten Flügelspieler Dorgeles Nene „einen Reiz“. Vor allem auch für die Fans würde er sich von den „paar Magneten“, die im Bewerb vertreten sind, den einen oder anderen wünschen.
„Hoffe, dass wir im Winter nicht in die kalte Ecke gehen!“
Doch auch andere Faktoren hat der 57-Jährige im Blick. „Es gibt sicher die eine oder andere Mannschaft, wo ich sage, ich spiele lieber hier gegen sie als auswärts. Und ich hoffe, dass wir im Winter nicht in die kalte Ecke gehen, eher in wärmere Gefilde“, sagte Letsch.
„Es wird vielleicht noch was passieren!“
Seine Truppe wird die Auslosung gemeinsam vor dem TV verfolgen. „Die Europa League ist ein geiler Wettbewerb, da wollen wir auch eine gewisse Rolle spielen“, verlautete der „Bullen“-Coach. Das Transferfenster in Österreich schließt nächste Woche am Freitag. „Es wird vielleicht noch was passieren, in der einen oder anderen Richtung“, sagte Letsch.
Positiv ist für ihn, dass Frans Krätzig am Donnerstag ins Teamtraining zurückkehren konnte. „Er ist wieder vollständig hergestellt, das ist ein positives Zeichen“, sagte Letsch über den 22-jährigen Linksverteidiger, den zuletzt muskuläre Probleme gebremst hatten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.