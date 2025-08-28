Salzburgs Letsch hofft auf EL-Duell mit Stuttgart

„Hoffe, dass wir im Winter nicht in die kalte Ecke gehen!“

Doch auch andere Faktoren hat der 57-Jährige im Blick. „Es gibt sicher die eine oder andere Mannschaft, wo ich sage, ich spiele lieber hier gegen sie als auswärts. Und ich hoffe, dass wir im Winter nicht in die kalte Ecke gehen, eher in wärmere Gefilde“, sagte Letsch.