Weiterer Topspieler verpasst Auftakt mit Eisbullen

Der Verletzungsteufel bleibt gleich am Anfang der Saison ein stetiger Begleiter bei ICE Hockey League-Meister Salzburg. Drei Cracks kehren für den Auftakt in der Champions Hockey League gegen GKS Tychy zwar in das Line-up zurück, dafür muss Neo-Coach Manny Viveiros auf eine weitere Stütze verzichten.