Weiterer Topspieler verpasst Auftakt mit Eisbullen

Der Verletzungsteufel bleibt gleich am Anfang der Saison ein stetiger Begleiter bei ICE Hockey League-Meister Salzburg. Drei Cracks kehren für den Auftakt in der Champions Hockey League gegen GKS Tychy zwar in das Line-up zurück, dafür muss Neo-Coach Manny Viveiros auf eine weitere Stütze verzichten.
„Es ist ein leidiges Thema, ein paar Spieler sind verletzt, aber so ist das im Eishockey“, seufzte Eisbullen-Coach Manny Viveiros nach dem Abschlusstraining vor der Champions Hockey League-Partie gegen GKS Tychy am Freitag (20.20).
Erfreulich: Peter Schneider (nach Krankheit), Nash Nienhuis (Verdacht auf Gehirnerschütterung hat sich nicht bestätigt) und Dennis Robertson (war aus privaten Gründen in Kanada) kehren für die Auftakt-Partie zurück in das Line-up der Bulls.
Fünf Spieler müssen die Mozartstädter aber weiterhin vorgeben. Zu den bereits verletzten Ali Wukovits, Mario Huber, Peter Hochkofler und Vadim Schreiner gesellt sich noch Troy Bourke. Der „Cowboy“ kann aufgrund einer Trainingsverletzung am Unterleib nicht mitwirken.
Kommentare
